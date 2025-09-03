AML/CTF-utredare till konsultuppdrag inom försäkringssektorn
2025-09-03
Vi söker nu en erfaren konsult till ett spännande uppdrag inom försäkringssektorn. Uppdraget innebär utredningsarbete avseende penningtvätt (AML), finansiering av terrorism (CTF) och finansiella sanktioner. Här får du möjlighet att bidra med din specialistkompetens i ett team med högt tempo och stort ansvar.
Arbetsbeskrivning I rollen som AML/CTF-utredare kommer du att arbeta med komplexa utredningar kopplade till transaktionsmonitorering, sanktionsträffar och högriskkunder. Du blir en del av ett utredningsteam och ansvarar för att driva ärenden självständigt samt bidra med kompetensöverföring till övriga kollegor.
Arbetet innebär:
Utreda transaktionsmonitoreringslarm, tipsärenden avseende misstänkt penningtvätt och PEP-relaterade fall
Genomföra analyser och utredningar av sanktionsträffar
Utföra särskilda riskutredningar och utredningar av högriskkunder (EDD)
Bidra med råd och stöd till kollegor, särskilt inom utredning av företag och bolagsstrukturer
Dokumentera utredningar och sammanställa beslutsunderlag
Delta i utveckling av processer och arbetssätt
Kompetenskrav & erfarenhet
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av AML/CTF-utredningar, inklusive transaktionsmonitorering och kundkännedom
God kunskap om externa regelverk och erfarenhet av att självständigt driva utredningar
Erfarenhet av att analysera bolagsstrukturer och utreda företagskunder
Akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande, alternativt likvärdig erfarenhet
God kommunikativ förmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska
Du är analytisk, noggrann och strukturerad, med förmåga att hantera komplexa ärenden även under hög arbetsbelastning. Integritet och ett metodiskt arbetssätt är avgörande i rollen.
Längd på uppdrag Uppdraget är på heltid med start snarast och löper initialt till 31 december 2025, med möjlighet till förlängning.
Plats: Stockholm Typ av uppdrag: Konsultuppdrag via Capega Uppdragslängd: Start snarast - 31 december 2025 Omfattning: 100 %
Kontakt och Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta Elin Eklöf, rekryteringskonsult på Capega.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
