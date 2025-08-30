AML Compliance Officer till Svensk Storbank
2025-08-30
Vi söker dig som vill arbeta som AML Compliance Officers hos en av Sveriges storbanker. Är du nyfiken, analytisk och vill arbeta med att bekämpa ekonomisk brottslighet. Då är detta din nästa karriärssmöjlighet. Välkommen in med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att ingå i ett AML-team som är en del av Financial Crime-avdelningen inom Group Compliance hos vår kund. Teamet har anställda över hela Norden och Baltikum. I rollen kommer du att arbeta med att bekämpa penningtvätt samt finansiering av terrorism - ett arbetsfält som både är avgörande för banken och en samhällsviktig fråga. Rollen innebär stort ansvarstagande samt att bli del av ett inspirerande team och engagerade chefer som uppmuntrar dig att växa. Vidare kommer du att erbjudas en inkluderande arbetsmiljö där du bidrar till bankens tillväxt, idag och i framtiden.
VIKTIG INFORMATION:
Rekryteringsprocess kräver en UC-kontroll och utdrag från belastningsregistret. I samband med din ansökan är det ett krav att samtidigt beställa ut ett utdrag från belastningsregistret.
Du erbjuds ett utvecklande och spännande konsultuppdrag initialt fram till årsskiftet inom AML på avancerad och komplex nivå. Det finns goda chanser till förlängning av uppdraget!
Dina arbetsuppgifter
• Utreda misstänkt kriminellt beteende relaterat till penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteflykt
• Granska och analysera information för att skapa rapporter
• Rapportera till myndigheterna
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad universitetsexamen i ekonomi och/eller juridik
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har tidigare relevant arbetslivserfarenhet
• Har goda kunskaper inom Microsoft Office
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom AML/KYC/Fraud
• Tidigare arbetslivserfarenhet från bank
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Information om vår kund delges i samtal Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
