Aminagården HVB söker socionom/Behandlare - Vikariat 100%
9Vb Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Eslöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Eslöv
2026-07-15
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Bli en del av vårt Drömmar, Mod och Möjligheter-team!
Vårt team på Aminagården HVB drivs av en stark övertygelse att "Alla förtjänar drömmar, mod och möjligheter." Nu har du chansen att bli en värdefull medlem i vår fantastiska organisation där vi strävar efter att göra verklig skillnad i samhället. På Aminagården har du chansen att vara med att bygga upp en trygg och stark personalgrupp och hjälpa till att sätta just din personliga prägel i värdegrunden!
Vi är en dedikerad och passionerad grupp människor som arbetar tillsammans för att erbjuda möjligheter och stöd för individer att förverkliga sina drömmar och uppnå sina mål. Med ett fokus på att se människor blomstra och växa, erbjuder vi en givande arbetsmiljö där engagemang och entusiasm värderas högt.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en socionom/behandlingspedagog till vårt HVB, Aminagården. Som behandlare hos oss blir du en nyckelperson i att påverka och göra skillnad i unga människors liv varje dag. Vi är en nytänkande organisation som tror starkt på att våra anställda har förmågan att forma och förbättra livet för de ungdomar vi arbetar med.
Viktiga kvalifikationer:
Relevant utbildning såsom socionom, behandlingspedagog eller likvärdigt.
Erfarenhet inom arbete med ungdomar och behandlingsinriktat arbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och empatiDina personliga egenskaper
Engagerad och empatisk
Kreativ och innovativ
Flexibel och beredd att hantera utmaningar
Förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö med öppenhet och respekt
Vad vi erbjuder:
Som en del av vårt team på Aminagården HVB kommer du att ha möjlighet att vara en del av en organisation som värdesätter din kompetens och potential. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara kreativ och innovativ. Vi tror på att skapa en hållbar och meningsfull vardag för både våra anställda och de ungdomar vi arbetar med.Ersättning
28 000 - 34 500 /månad + OB samt jour (Lön sätts utifrån ålder och erfarenhet)
Flex
Friskvårdsbonus med upp till 6000 per år
Kollektivavtal, pension, försäkringar
Ett team av innovatörer:
När du blir en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att vara en kreativ och innovativ kraft. Vi uppmuntrar och värdesätter ditt eget initiativ och ansvarstagande. Du kommer att delta i planeringen och utformningen av behandlingsinsatser, vilket gör varje dag unik och givande.
Vårt gemensamma mål:
Vi arbetar tillsammans mot en gemensam målsättning: att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna för en ljusare framtid. Genom att vara en stark och samspelt arbetsgrupp, där varje individ bidrar med sitt bästa, kan vi verkligen förändra liv. Ditt engagemang för att jobba efter våra värderingar och att vara en värdefull lagspelare är avgörande för att vårt team ska fortsätta blomstra och göra positiva skillnader i ungdomarnas liv. Kom och hjälp oss att skapa en bättre framtid, en värdefull handling i taget.
På våra HVB arbetar du utifrån ett schema som innefattar såväl dagtid, kvällstid, natt och var tredje helg. Du jobbar i snitt 3,5 pass per vecka varav en natt. Givetvis jobbar vi röda dagar, storhelger och obekväma tider.
I din roll hos oss ser vi att du arbetar med behandlingsinsatser, aktiviteter tillsammans med ungdomarna, hushållssysslor, behandlingskonferenser med arbetsgruppen och andra sysslor som får oss att vara en positiv och utvecklande arbetsplats!
Tillträde efter överenskommelse
Meriterande
• MI
• rePulse
• Krim som livstil
• ÅP
• 12-steg
• KBT
Vi har kollektivavtal och alla försäkringar.
Aminagården HVB, är ett HVB beläget i centrala Eslöv.
Aminagården, är ett HVB i Skåne. Centralt beläget i Eslöv med närhet till kollektivtrafik, skolor och service. Vi har 5 platser för ungdomar i åldern 15–19 år – efter placeringen har vi möjlighet att erbjuda träning i eget boende, i form av stödboende. på 9vB tror vi på små ungdomsgrupper för att lyckas så bra som möjligt!
• Killar & tjejer 15–19 år
• 5 platser
• Risk att hamna i eller precis tagit sig ur olämpliga miljöer
• Psykosocial problematik
• Provat på eller slutat med droger
• Neuropsykiatrisk diagnos
Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och arbetssätt. Arbetet tar plats på HVB i Södra Sverige i huvudsak Skåne, Öppenvård i Södra Sverige och Stödboende i Skåne.
Vi jobbar helt enkelt väldigt mycket med vår gemensamma bild av vårt uppdrag och hur vi ska angripa problem eller situationer. Vårt arbete är att skapa en bra norm och kultur och denna är sedan vår ledstjärna i vardagen. Vi tror nämligen att detta gör att vi drivs till att göra det bästa genom en stark identifiering med verksamheten, genom att vi har en gemensam moral och att vi alla får en inneboende tillfredsställelse av just vårt arbete. Genom att organisera oss organiskt tar vi till vara på allas engagemang, kompetens och erfarenheter. Vi analyserar situationer tillsammans och skapar mål och medel att nå målen genom delaktighet. Delaktighet i personalgrupp, organisation, klienter och uppdragsgivare är ett måste för att vår verksamhet ska kunna leva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 9vB Sverige AB
(org.nr 556980-7158)
241 38 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
9vB Kontakt
Moa Lundbrant moa.lundbrant@9vb.se 0101502134 Jobbnummer
10003822