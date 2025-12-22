Amiga söker Regionansvarig säljare Svealand
Som Regionansvarig säljare Svealand kommer du ha en fantastisk kundportfölj bestående av stora etablerade kunder i ett stort tillväxtområde. Ditt fokus kommer att ligga på att vårda och utveckla befintliga kunder inom bygg och uthyrningssektorn. Rollen kommer att innefatta en hel del projektbearbetning.
Det finns tydliga målsättningar kopplat till rollen som upprättats tillsammans med försäljningschef. Är du rätt person för tjänsten kommer du att ges stor frihet under ansvar. Ledarskapet på Amiga genomsyras av nyfikenhet, tillit och trygghet där idéer bollas och stäms av.
Hos oss kommer du till en organisation som är lyhörd för idéer och har nära till beslut. I och med vår utvecklingsresa växer vi som organisation vilket ger utmärkta möjligheter till personlig utveckling och karriärmöjligheter.
Bostadsort att utgå från är någonstans i Mälardalen.
Om dig
Vi söker en erfaren, nyfiken och engagerad säljare som gillar att överträffa högt uppsatta mål. Du har ett starkt driv och är van att jobba i längre säljcykler med stora företag.
Du som söker tjänsten har erfarenhet av:
Försäljning med eget kundansvar
Jobbat mot egen budget
Bearbetning av nya kunder
Det är meriterande om du har:
Branscherfarenhet med koppling till tillfällig el mot bygg och uthyrningssektorn
Erfarenhet av liknande produkter
Ellära
Med en stor social kompetens och förmåga att kunna ta olika personlighetstyper är du en utmärkt kommunikatör som kan bygga relationer med såväl befintliga som nya kunder. Du är ansvarstagande och inger trygghet och förtroende både hos kunder och kollegor då ett gott samarbete är en framgångsfaktor.
Tjänsten kräver b-körkort.Om företaget
Amiga power you, vi ger kunden kraft att lyckas.
Vi är ett svenskt familjeföretag med djupa rötter inom el och belysning.Vårt sätt att tänka på helhet och hållbarhet i kombination med vår erfarenhet gör att vi har kraften att förändra. Med kunskap och produkter levererar vi helhetslösningar för tillfällig el och belysning som ger våra kunder kraften de behöver för att lyckas.Vår verksamhet sträcker sig över flera viktiga områden, och vi är fast beslutna att göra verklig skillnad. En skillnad vi är stolta över är vårt nya affärsområde
Amiga reuse där vår ambition är att minska avfall genom en minimering av jordens resurser och bevara produkter och material för en hållbar framtid.Med återbrukade produkter från Amiga Reuse vet vi att varje artikel, oavsett tidigare användning, har potential att bidra till en hållbarare framtid. Genom att omfamna cirkulär ekonomi strävar vi efter att forma en värld där hållbarhet och ansvarstagande är kärnan i varje affärsbeslut. Amiga Reuse kan minska ditt klimatavtryck med upp till 85%
Vi tror starkt på att bra produkter inte bör finnas på bekostnad av vår planet.Om processen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren på ulf.holmgren@tacting.com
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 14 januari.
