Amf4 söker allmänläkare på deltid till förbandsplats
2025-09-05
Om förbandet
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna med uppgift att försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och höjer sjukvårdsförmågan och rekryterar specialistläkare på deltid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du förväntas delta under övningar och utbildningar både på Amf4 och på andra orter. När förbandet är fältgrupperat innebär det att du deltar i din befattning som läkare och har det övergripande medicinska ansvaret för omhändertagandet av skadade. I det medicinska teamet finns specialistsjuksköterskor samt sjukvårdssoldater. Som läkare ska du medverka i upprättandet av lokala riktlinjer (LSK) och verka för att sjukvårdsgrupperna bedriver en god och evidensbaserad sjukvård enligt HSL.
Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med minst tre års in på din specialistutbildning inom allmänmedicin.
• Kunskaperna ska vara aktuella.
• Kännedom om vårdhygien och smittskydd inklusive utbrottshantering
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS.
• B-körkortPubliceringsdatum2025-09-05Dina personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Med andra ord måste du gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU), eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU/GSU INT)
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Utbildning i "Prehospital Trauma Life Support" (PHTLS),
• Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra Erfarenhet av traumaomhändertagande
• Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete
• Utbildning i basalt traumaomhändertagande t.ex. "Avancerad Trauma Livsuppehållande Behandling" (ATLS)
Övrigt
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Med befattningen följer skyldigheten att krigsplaceras samt att delta i utbildning och övning i krigsorganisationen. I befattningen ingår också internationell tjänstgöring. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. Vi erbjuder dig ett arbete som är utvecklande och utmanande både fysiskt och psykiskt. Arbetet innebär en stor variation i både arbetsmiljö och uppgifter. Om du saknar militär bakgrund kommer du få genomföra en Grundläggande Soldatutbildning (GSU). Godkänd GSU krävs för anställning. Inför anställning lommer alla att prövas på Pliktverket oavsett militär bakgrund eller ej.
• Typ av anställning: OF 2, tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas.
• Arbetsort: Göteborg, Västra Frölunda
• Tillträde: efter överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
Urval och intervjuer
Urval sker under v.543. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v549-v550 vid Amf4 i Göteborg. Slutligt besked senast v.551.
Upplysningar om tjänsten: Viktor Lundh, SjukvårdsplutonC Amf4: 070-66 73 17 mail: viktor.lundh@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, HR FömedC, tel:070-569 23 38, maria.saaf@mil.se
Fackliga representanter
OFR/O:Jonas Rynner Amf4, jonas.rynner@mil.se
OFR/S:per.gunnarsson@forsvarsforbundet.se
SEKO:seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO:anders.a.jonsson@mil.se
Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2025-10-xxansökan skall innehålla CV med två referenser samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter; Läs mer på https://carefully_removed_external_link_due_to_policy.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
