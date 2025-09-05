Amf4 söker akutsjuksköterska- och distriktssköterska till förbandsplats
Försvarsmakten / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Om förbandet
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna ed uppgift att försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och höjer sjukvårdsförmågan och rekryterar distriktssköterskor på deltid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/akutsköterska är din viktigaste uppgift att tillsammans med övrig personal på förbandsplatsen (Role 1) ge förbandets soldater den hälso- och sjukvård de behöver. Under läkares chefskap leder och fördelar du det dagliga arbetet på förbandsplatsen. Det omfattar bland annat
• Provtagning
• Medicinska bedömningar
• att vidta vårdåtgärder
• medicinsk beredskap
• beställning och hantering av läkemedel
• medicinskt stöd till annan sjukvårdspersonal med vård av sjuka eller lätt skadade
• Omhänderta avlidna
• ansvara för att rätt sjukvårdsmateriel finns tillgänglig
• ansvara för att den medicintekniska utrustningen är i funktionsdugligt skick
• stötta andra enheter som sjukvårdsresurs
• att ge utbildning och information om daglig sjukvårdPubliceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
• Leg. sjuksköterska med specialistexamen inom akutsjukvård och/eller distriktssjukvård och minst två års erfarenhet. Kunskaperna skall vara aktuella.
• Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens FMFyss
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska (tal och skrift)
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du måste ha ett professionellt förhållningssätt till din omgivning i kombination med integritet, empati och stor social kompetens. Det är också viktigt att du är stresstålig, lyhörd och servicemedveten. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi vill att du är strukturerad och flexibel samtidigt som du måste ha en hög egen drivkraft. Du är beredd att rycka in där det behövs, oavsett om det är en medicinsk uppgift eller inte. Arbetet kräver att du är uthållig och klarar fysiska påfrestningar. Vi söker dig som tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).
Meriter
• Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU), Grundläggande Soldatutbildning (GSU,GSU Int)
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Genomförd A-HLR-utbildning
• Erfarenhet av och utbildning i krishantering
• Goda datakunskaperÖvrig information
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Med befattningen följer skyldigheten att krigsplaceras samt att delta i utbildning och övning i krigsorganisationen. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. Vi erbjuder dig ett arbete som är utvecklande och utmanande både fysiskt och psykiskt. Arbetet innebär en stor variation i både arbetsmiljö och uppgifter. Om du saknar militär bakgrund kommer du få genomföra en Grundläggande Soldatutbildning (GSU). Godkänd GSU krävs för anställning. Inför anställning kommer du genomföra prövning på Pliktverket oavsett militär bakgrund eller ej.
• Typ av anställning: OR 6, Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas.
• Arbetsort: Göteborg, Västra Frölunda
• Tillträde: efter överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
Urval och intervjuer
Urval sker under v.543. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v549-v550 vid Amf4 i Göteborg. Slutligt besked senast v.551.
Upplysningar om tjänsten: Viktor Lundh, SjukvårdsplutonC Amf4: 070-66 73 17 mail: viktor.lundh@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, HR FömedC, tel:070-569 23 38, maria.saaf@mil.se
Fackliga representanter:
OFR/O: Jonas Rynner Amf4, jonas.rynner@mil.se
OFR/S: forsvarsforbundet-goteburg@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO: anders.a.jonsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-xx. Din ansökan skall innehålla CV med två referenser samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
_________________________________
Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter; https://www.forsvarsmakten.se/sjukvardspersonal
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9495806