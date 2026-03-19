Amf 1 söker anestesiolog till 2. Marina basbataljonen
2026-03-19
Marina basbataljonens övergripande uppdrag är underhållstjänst från land såväl som till sjöss gentemot marina enheter. En av huvuduppgifterna är sjukvård, både till eget och andra förband. Det medicinska uppdraget är omfattande och innefattar stabilisering av den kritiskt skadade patienten och kvalificerat kirurgiskt omhändertagande, liv- och extremitetsräddande kirurgi.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du skall ingå som en av narkosläkarna i det marina sjukvårdskompaniets traumatropp. Arbetet i traumatroppen innebär dels kvalificerad liv- och extremitetsräddande kirurgi, men även avancerat akut omhändertagande i fält av skadade soldater. Vidare säkrande av den skadade inför avtransport till vidare kirurgisk åtgärd. Traumatroppen är en rörlig enhet och skall kunna agera under fältmässiga förhållanden både på land och till sjöss.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
• Legitimerad läkare som genomfört minst 3 år av din specialistutbildning inom anestesi
• Kunskaperna skall vara aktuella
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Fullt frisk och uppfyllande Försvarsmaktens fysiska baskrav
Personliga egenskaper
Du skall kunna arbeta i grupp men också självständigt och under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Du skall vara en problemlösare med god analytisk förmåga. Du bör tycka om att utbilda och handleda andra, samt att fortbilda dig själv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU/GSUI INT)
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Utbildning i Prehosptial Trauma Life Supprot (PHTLS), Definitive Aneesthetic Trauma Care (DATC), Advanced Trauma Life Support (ATLS) eller likvärdiga kurser
• Taktisk vård av skadade i strid (TCCC) Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS), Militär trauma resuscitering basal (MTR-B), Militär trauma resuscitering avancerad (MTR-A)
• Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra.
• Erfarenhet av traumaomhändertagande, prehospitalt eller katastrofarbete Övrig information
I egenskap av deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare, som huvudarbetsgivare, men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare eller längre perioder. Tjänstgöringen kan omfatta övningar, egna utbildningar (medicinska/militära), men även utbildning av andra, utvecklingsarbete och instruktion för det egna förbandet. Tjänstgöringsplaneringen görs i samråd med dig. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras samt att deltaga i utbildning och övning inom krigsorganisationen. Det kan även ingå internationell tjänstgöring. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. Du som saknar militär bakgrund måste prövas hos Pliktverket, för att genomföra en Grundläggande Soldatutbildning (GSU), under den första tiden av din anställning. Godkänd GSU krävs för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Tidvis tjänstgöring
Arbetsort: Berga, tjänsteresor förekommer
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Urval och intervjuer: Urval sker under v18, intervjuer och tester kommer att genomföras under v24, slutgiltigt urval sker under v25
Upplysningar om tjänsten: Carl Tosterud, stabsläkare, 070-9566944, Ola Lindblad PersonalOfficer
Upplysningar om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, FunkE/FömedC 0705692338
Fackliga representanter
Officersförbundet OFR/O
Försvarsförbundet OFR/S
Nås via växel, 010-8285000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-24.
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. 2. Amfibiebataljonens vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden. 2. Marinbasbataljonen logistikförsörjer marinens förband och är både mark- och sjöbaserad. Amf 1 utbildar soldater, sjömän, kustjägare, och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbanden .Amfibiebataljonen, 2.Marinbasbataljonen och Marin militärbas Haninge. Förbandet är baserat i Haninge (Berga).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
