Ambulerande virkesmätare till Örnsköldsviks distrikt - vikariat
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla för framtiden.
Våra värdeord inom Biometria är Pålitliga, Opartiska, Engagerade och Tillsammans. Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat.
Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens - Det är bra att vi är olika!
Vid behov utbildar vi dig när du påbörjar din anställning som virkesmätare. Din utbildning sker i nära kontakt med din chef, kollegor och kvalitetsledare.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Vardagen som ambulerande virkesmätare är varierande. Du kommer lära dig arbeta med flertalet objekt, för att sedan variera mellan dessa utifrån de behov som uppkommer vid exempelvis semestrar, ledigheter, sjukdom och extrabeställningar på olika anläggningar i ditt närområde. Ditt schema formas således efter behov och fastställs varje torsdag föregående vecka.
Du är stationerad i hemmet och arbetstiden är huvudsakligen förlagd dagtid men mer skiftarbete kommer att förekomma. Arbetstidsmåttet är för närvarande 40 timmar i veckan men kan komma att ändras. Du får betald restid när resan till arbetet är över 30 min enkel väg och du tillges även km-ersättning. Du kommer inledningsvis att arbeta på platser som Bollsta, Älgsjö sågen och Väja Mondi. På sikt kommer det fler mätplatser tillkomma, utifrån det behov och den efterfrågan som uppstår vid Örnsköldsviks- och närliggande distrikt.
Arbetsuppgifterna som ambulerande virkesmätare består av stockmätning, travmätning och klavning av förekommande sortiment samt andra förekommande arbetsuppgifter på mätstationer så som viss städning och administration. Arbetsuppgifterna innefattar också löpande kontakt med både chaufförer och kunder. Arbetet skall utföras genom våra värdeord, det vill säga på ett pålitligt, opartiskt och engagerat vis. Självklart gör vi det tillsammans!
Vem är du?
Vi ser att du är en person som är noggrann, gillar ordning och reda samt gillar att arbeta med siffror. Du är serviceinriktad, både mot kunder och kollegor, har lätt för samarbete och är en god lagspelare. Du är engagerad, professionell, förtroendeingivande och har lätt att se förbättringsmöjligheter för att göra ditt jobb bättre i vardagen. Då ditt schema fastställs torsdag föregående vecka samt varierar i arbetstid, ställer tjänsten höga krav på din flexibilitet.
Vidare behöver du vara bekväm med att arbeta i praktisk handling och i digitala system samt kunna göra dig förstådd på svenska, både i tal och skrift. Då du utgår från hemmet, är en förutsättning till tjänsten att du har B-körkort och tillgång till egen bil, tjänstebil kan bli aktuellt.
Men framför allt vill vi självklart att du ska ha viljan att jobba hos oss!
Önskvärt/meriterande
Skogliga kunskaper och erfarenhet av virkesmätning anses som meriterande liksom att du kan göra dig förstådd engelska, men det inget krav.
Din ansökan
Vänligen skicka in din ansökan genom länken, nedan. Din ansökan skall innehålla en presentation av dig själv och vad som lockar med tjänsten samt en meritförteckning/CV.
Information om anställningen
Löne- och anställningsvillkor: Enligt gällande kollektivavtal
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse, dock längst tom 2027-01-31 under ordinarie befattningshavares föräldraledighet.
Anställningens omfattning: Heltid, 100 %, 40 timmar/vecka.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Distriktschef Alexandra Tränk Tel. 010-228 55 63
Fackliga representanter
- GS - Thomas Göransson, 010-228 5305
- Unionen - Lina Aldrin, 010-228 55 48
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 2026-04-10
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Vänligen läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten. (https://biometria.varbi.com/center/tool/position/465806/edit/tab:1/imy.se)
Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring. Vi mäter det virke som flödar mellan skog och industri och som opartisk säkerställer vi att Sveriges skogsägare är trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkesaffärer, och vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Totalt är vi 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Ersättning
