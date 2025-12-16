Ambulerande sjuksköterska till hemvården Uppsala, Forenede Care
Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-12-16
Här kommer du att arbeta
Forenede Care driver totalt sex hemvårdsenheter samt nattpatrull och jourverksamhet. Inom Uppsala hemsjukvård har vi korta beslutsvägar och ett nära ledarskap, vilket gör att vi snabbt kan fatta beslut och anpassa oss efter både patienternas och personalens behov.
Vi arbetar med personcentrerad vård, där varje vårdtagare står i fokus. Teamarbetet är en av våra största styrkor och du samarbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden, enhetschef och ärendeschemaplanerare. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten
Vem är du? Vi söker en sjuksköterska/distriktssjuksköterska.
Meriterande med erfarenhet från hemvård
B körkort behövs
Beskrivning av tjänsten Just nu växer vi snabbt och behöver förstärka vårt sjuksköterske team med ytterligare en sjuksköterska. Som ambulerande sjuksköterska kommer du stötta upp på den enhet där det finns störst behov. Stötta enheten vid högre vårdtyngd eller frånvaro av den ordinarie sjuksköterska
Vi söker en sjuksköterska på en tillsvidareanantällning, 6 månaders provanställning tillämpas. Tjänsten behövs på 100%
Startdatum efter överenskommelse
Meriterande
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag 260119
Madelene Björklund, verksamhetschef
Telefonnummer: 073-9735718
E-postadress: madeleneb.uppsala@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
