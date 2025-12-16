Ambulerande/ Optiker på distans- eller en kombo? Vi skräddarsyr rollen f...
Synsam Group Sweden AB / Optikerjobb / Mora Visa alla optikerjobb i Mora
2025-12-16
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Mora
, Rättvik
, Leksand
, Malung-Sälen
, Falun
eller i hela Sverige
Vi är glada över att kunna erbjuda en roll som passar just för dig! Kanske skulle du trivas med att kunna jobba hemifrån några dagar i veckan och kombinera med att stötta upp i olika butiker i Dalarna? Nu finns möjligheten att kunna hitta ett arbetssätt som passar just dig och dina behov! Synsam fortsätter växa och våra optiker är hjärtat i verksamheten. Vi är stolta att ligga i framkant och kunna erbjuda mer än ett sätt att jobba som optiker! Letar du efter en tjänst som erbjuder variation? Tycker du att det verkar skönt att kunna slippa morgontrafiken och jobba hemifrån ibland? En skräddarsydd roll ger dig möjligheten att skapa din drömtjänst! Här får du styra helt hur du vill jobba.
Hur funkar det att jobba från distans? Du utför synundersökningen digitalt och kunden medverkar från ett synundersökningsrum i någon av våra butiker. Du utgår antingen från din närmaste Synsam-butik eller hemifrån. Flexibelt helt enkelt! Hur funkar det att jobba som ambulerande optiker? Du arbetar i olika butiker i Dalarna, beroende på var behovet finns. Här har du ett varierande arbete där du får chans att upptäcka nya butiker och träffa många olika kollegor. Är du på jakt efter variation och lockas av att få se olika butiker är detta något för dig!
Det bästa av allt- du kan välja om du vill kombinera distansarbete med att jobba som optiker i olika butiker i din region eller om du vill arbeta enbart från distans/ambulerande. Läs gärna mer om här hur det är att jobba som optiker på Synsam: Optiker på Synsam - Synsam Group Sverige Intresseanmälan Vill du veta mer om hur en roll skulle kunna se ut för just dig? Skicka in en intresseanmälan med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer! Du kan klicka på länken nedan eller höra av dig direkt till mig, Åsa Ström Consulting Opticians Manager på asa.strom@synsam.com
så kontaktar jag dig för ett inledande samtal. Hoppas vi hörs!
Om Synsam Group Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5 miljarder SEK (2022) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Recycling Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). https://www.synsamgroup.com/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://www.synsam.se/ Arbetsplats
Synsam Group Sverige Kontakt
Nina Sellberg nina.sellberg@synsam.com Jobbnummer
9648191