Ambulerande lager & logistik valla Katrineholm kommun
Bemano AB / Lagerjobb / Katrineholm Visa alla lagerjobb i Katrineholm
2026-01-31
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemano AB i Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Ambulerande Lager- & Logistikmedarbetare - Bli en nyckelspelare i vårt team!
Om tjänsten
Vill du ha ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik?
Vi söker en driven och flexibel lageroch logistikmedarbetare för ambulerande uppdrag.
Du blir en viktig del av ett team som värdesätter gemenskap, kvalitet och effektivitet. Uppdraget är på 3-6 månader med möjlighet till förlängning perfekt för dig som vill utvecklas och ta nästa steg i karriären!
Lasta och lossa transporter från planområdet
Hantera inkommande och utgående gods
Framföra arbetsfordon, främst motviktstruck med långgafflar för kunna nå och last och lossa från transport
Utföra service- och underhållsarbete kring lagerytan
Ritningsläsning och materialkännedom, särskilt inom metallprodukter
Arbeta i och rapportera via affärssystemet Monitor
Vi söker dig som har:
B-körkort
Truckkort med erfarenhet av motviktstruck
Minst ett års erfarenhet inom lager/logistik
Vana vid logistikflöden och transporthantering
Kunskap i ritningsläsning och materialkännedom inom metall
Teknisk förståelse för enklare service och underhåll
Erfarenhet av rapportering i Monitor
Meriterande:
Erfarenhet från industriell miljö
Kunskap om säkerhetsrutiner och arbetsmiljö
Personliga egenskaper
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad - och framför allt en team player!
The key to success: Vi behöver en stark lagkamrat som verkligen förstår och brinner för gemenskap och lagarbete!
Vi erbjuder
Ett spännande och varierande uppdrag där du får utveckla din kompetens
Möjlighet till förlängning och långsiktigt samarbete
En arbetsmiljö där laganda och trivsel står i centrum
Arbetstider
Dagtid måndag till fredag. Obs ambulerande tjänstgöring vid behov Kvällstider kan förekomma, men utgångspunkt är dagtid.
Enligt kollektivavtal överenskommelse om GFL
Skicka din ansökan med CV och Märk ansökan med "Ambulerande Lager & Logistik".
Urval sker löpande vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ambulerande lager och logistik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
Köpmangatan 18 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715713