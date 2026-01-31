Ambulerande lager & logistik valla Katrineholm kommun

Bemano AB / Lagerjobb / Katrineholm
2026-01-31


Ambulerande Lager- & Logistikmedarbetare - Bli en nyckelspelare i vårt team!
Om tjänsten
Vill du ha ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik?
Vi söker en driven och flexibel lageroch logistikmedarbetare för ambulerande uppdrag.
Du blir en viktig del av ett team som värdesätter gemenskap, kvalitet och effektivitet. Uppdraget är på 3-6 månader med möjlighet till förlängning perfekt för dig som vill utvecklas och ta nästa steg i karriären!

Publiceringsdatum
2026-01-31

Arbetsuppgifter
Lasta och lossa transporter från planområdet
Hantera inkommande och utgående gods
Framföra arbetsfordon, främst motviktstruck med långgafflar för kunna nå och last och lossa från transport
Utföra service- och underhållsarbete kring lagerytan

Ritningsläsning och materialkännedom, särskilt inom metallprodukter
Arbeta i och rapportera via affärssystemet Monitor

Vi söker dig som har:
B-körkort
Truckkort med erfarenhet av motviktstruck
Minst ett års erfarenhet inom lager/logistik

Vana vid logistikflöden och transporthantering

Kunskap i ritningsläsning och materialkännedom inom metall

Teknisk förståelse för enklare service och underhåll

Erfarenhet av rapportering i Monitor


Meriterande:
Erfarenhet från industriell miljö

Kunskap om säkerhetsrutiner och arbetsmiljö


Personliga egenskaper
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad - och framför allt en team player!
The key to success: Vi behöver en stark lagkamrat som verkligen förstår och brinner för gemenskap och lagarbete!

Vi erbjuder
Ett spännande och varierande uppdrag där du får utveckla din kompetens

Möjlighet till förlängning och långsiktigt samarbete

En arbetsmiljö där laganda och trivsel står i centrum


Arbetstider
Dagtid måndag till fredag. Obs ambulerande tjänstgöring vid behov Kvällstider kan förekomma, men utgångspunkt är dagtid.

Ersättning
Enligt kollektivavtal överenskommelse om GFL

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och Märk ansökan med "Ambulerande Lager & Logistik".
Urval sker löpande vänta inte med att skicka in din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: chivai@bemano.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ambulerande lager och logistik".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemano AB (org.nr 559487-6426)
Köpmangatan 18 (visa karta)
641 30  KATRINEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715713

