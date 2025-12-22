Ambulerande kock till måltidsservice hos Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Har du kockutbildning och flerårig erfarenhet av att arbeta som kock? Är du flexibel och lockas av ett varierat uppdrag? Då kan du passa bra för tjänsten som ambulerande kock hos oss på måltidsservice på Uppsala kommun. Här får du en trygg anställning med variation i ditt arbete där du arbetar i olika förskolekök, skolkök och seniorkök. Vi ser fram emot din ansökan!
Måltidsservice är en verksamhet inom Uppsala kommun som bedriver restauranger och kök på förskolor, grundskolor, gymnasier, samt seniorrestauranger och boenden inom vård-och omsorgsverksamheter. Måltidsservice erbjuder karriärmöjligheter för dig som brinner för matlagning och service. Med oss har du goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi söker dig som är kreativ och nytänkande då vi ständigt arbetar med att få så hållbara måltider som möjligt
Beskrivning av arbetsuppgifter
I tjänsten som ambulerande kock får du ett roligt och varierat uppdrag med hela måltidsservice som din arbetsplats. Du utgår från ett av våra kök där du har din hemvist och du arbetar utifrån uppkomna behov i olika förskolekök, skolkök samt seniorkök. Du kommer att arbeta i både stora produktionskök och mindre förskolekök.
Du planerar, förbereder och tillagar flera olika måltider enligt måltidsservice meny, samt planerar och gör inköp av livsmedel tillsammans med övriga i köket. Vi samarbetar också nära med våra uppdragsgivare på exempelvis skolorna eller boendena. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis matlagning, bakning av bröd, tillreda specialkost och andra sedvanliga arbetsuppgifter i ett kök. Det är viktigt att du har kunskaper om ingredienser i maten och att du kan redovisa dem så att gästerna garanteras en allergisäker och god måltid. Du presenterar maten på ett tilltalande sätt när den serveras till gästerna och du möter gästerna på ett bra sätt i våra restauranger. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kockutbildning och flerårig dokumenterad erfarenhet som kock. Vi vill att du har aktuell erfarenhet som kock och att du har arbetat som kock under senaste femårsperioden. Du behöver också ha goda kunskaper i livsmedelshygien samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• erfarenhet av specialkostmatlagning
• god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• kunskap i systemet Mateo eller andra digitala it-stöd för kök
• B-körkort, då du arbetar i flera olika kök.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående för att hjälpa andra och leverera lösningar. Du har också förmåga att se till hela verksamhetens bästa och kan planera, organisera och prioritera i ditt arbete och nå uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Bodèn, kökschef, 0187273676.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 67 03.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
