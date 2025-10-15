Ambulanssjukvårdare välkomnas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2025-10-15
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och utveckla framtidens ambulanssjukvård? Ambulanssjukvården Sahlgrenska har fått möjlighet att utöka verksamheten.
Vi söker engagerade ambulanssjukvårdare som vill vara med och utveckla framtidens ambulanssjukvård. Välkommen att bli en del av vårt team och skapa en trygg och säker vårdkedja för våra patienter.
Om verksamheten
Ambulanssjukvården Sahlgrenska är placerad inom område 6 och är en del av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Vår vision är att vara nationellt ledande när det gäller att utveckla den moderna ambulanssjukvården. Vi vet att detta bara kan nås genom att fortsätta forma en verksamhet som är öppen för nya idéer och nya sätt att möta framtida krav och utmaningar. En viktig förutsättning är integration med sjukhuset då ambulanssjukvården är första delen i vårdkedjan. Ett gott samarbete med våra vårdgrannar som primärvård och kommun samt övriga externa kontakter i samhället är av största vikt.
Som ambulanssjukvårdare har du en aktiv roll i planering, utövande och ansvar för förekommande
uppgifter inom ambulanssjukvården med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen,
patientsäkerhetslagen och direktiv från ambulansöverläkaren. Du ska utifrån ett etiskt förhållningssätt medverka till ett gott bemötande, god patientvård och bra arbetsmiljö. Tjänstgöringen innefattar dag-, natt- och helgtjänst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med vidareutbildning inom området ambulanssjukvård. Har du
utbildning och erfarenhet av utryckningskörning och/eller utbildning inom prehospital sjukvårdsledning är det meriterande. Körkort med lägst behörighet B är ett krav, men vi ser gärna att du har C-behörighet. Du ska ha god fysisk förmåga. Vi kontrollerar intyg avseende simkunnighet och du genomgår fys- och körtest innan anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, initiativrikedom och god kommunikationsförmåga är viktiga inslag. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Som medarbetare är du engagerad och positiv till verksamhetens utveckling samt till att fördjupa dina kunskaper. Du har ett respektfullt bemötande och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö och ett öppet, samarbetsinriktat klimat.Övrig information
Intervjuer och fys- samt körtest kommer att ske vecka 46-49, 2025. Som ny ambulanssjukvårdare hos oss får du en introduktion på heltid i fyra veckor. Utbildningen startar 2026-05-11.
Rekryteringsprocessen innefattar kontroll hos Transportstyrelsen och utdrag ur misstanke- och belasningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
