Ambulanssjukvårdare till ambulanssjukvården Sandviken/Hofors
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet / Sjuksköterskejobb / Sandviken Visa alla sjuksköterskejobb i Sandviken
2025-09-15
Vår verksamhet ser inte bara till att ge rätt vård i rätt tid, utan skapar också en stark gemenskap över hela länet. Från Hofors i söder till Ljusdal i norr bemannar vi tillsammans våra sex ambulansenheter för att säkerställa akutvård för alla våra medborgare.
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Du kommer att vara en viktig del av ett team som alltid är redo att göra skillnad för människor i akut behov av vård. Vill du ha ett jobb som är både fartfyllt och meningsfullt, där din kompetens verkligen kommer till nytta? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som ambulanssjukvårdare spelar du en central roll i att säkerställa att våra patienter får rätt vård, på rätt nivå och i rätt tid. Din kompetens och förmåga att snabbt bedöma och agera är avgörande för patientens välbefinnande. Vi erbjuder en omfattande introduktion som sträcker sig över ett par år, där du successivt bygger på dina kunskaper och färdigheter för att känna dig trygg i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• bedöma, ge vård och behandla patienter utifrån behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer
• samarbeta med andra vårdinstanser, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm med flera.
Hos oss får du
• arbeta i ett mångsidigt team där varje individ bidrar med sina unika styrkor till en stark sammanhållning
• möjlighet att lägga önskeschema
• kontinuerligt kompetensutvecklas genom interna utbildningar.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att hålla huvudet kallt även i de mest pressade situationerna. Du ska kunna ta snabba och välgrundade beslut samtidigt som du arbetar effektivt tillsammans med kollegor i teamet. Din förmåga att agera självständigt och ta initiativ när situationen kräver det är avgörande för att kunna ge bästa möjliga vård. För att trivas i rollen behöver du även vara flexibel, kunna anpassa dig snabbt till nya omständigheter och ha en positiv inställning även i utmanande situationer.
För att lyckas i rollen krävs
• utbildning till ambulanssjukvårdare
• god fysik och simkunnighet
• C1-körkort.
Erfarenhet av arbete i rollen som undersköterska från relevant område inom slutenvården är meriterande.
Vi använder personlighets- och färdighetstest som ett komplement till det första urvalet.
Du som går vidare efter intervjusteget kommer också att få delta på en testdag som innehåller ett kör- och fystest.
Tidplan
Urval: v. 41
Intervjuer: v. 42-43
Testdag (kör- och fystest): torsdag 13 november i Söderhamn.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
