Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården, Kiruna
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2026-07-01
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vårt härliga gäng söker en ny kollega, är det du? Vill du ha ett omväxlande arbete där din kompetens tillvaratas och utmanas? Är du ambulanssjukvårdare eller undersköterska med lämplig bakgrund, gärna inom akutsjukvård? Sök då ett livsviktigt jobb inom ambulansen och bli vår nya kollega!
Vi söker
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning samt B-körkort sedan minst tre år tillbaka. För tjänsten krävs godkänt fystest och godkänt förarprov. Det är meriterande om du har ambulanssjukvårdarutbildning, erfarenhet av prehospitalt arbete eller akutsjukvård samt erfarenhet av journalsystemet Mobimed. Kunskaper i meänkieli, finska och/eller samiska ses också som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en mogen person med god förmåga att fatta välgrundade beslut även i situationer som ställer höga krav på omdöme och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har förmåga att prioritera och agera utifrån verksamhetens och patientens behov. Rollen innebär många möten med patienter, närstående och samverkansparter, vilket ställer krav på en god empatisk förmåga och ett professionellt bemötande. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Det här får du arbeta med
Inom ambulanssjukvården får du arbeta i en unik samhällsfunktion bestående av att dygnet runt arbeta med prehospital akutsjukvård där medarbetarna möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada i patientens hem, i utomhusmiljö eller på en olycks- eller skadeplats. Tillsammans med en legitimerad sjuksköterska är ni den ambulansbesättning som ofta är först på plats och där kommer din kompentens till användning då det är du som tillsammans med sjuksköterskan gör den första viktiga bedömningen och utför den mest akuta vården. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, men arbetet är ett teamarbete.
Det här erbjuder vi dig
• Vi erbjuder introduktion och handledning inom ambulansen baserad på tidigare erfarenheter och personliga behov
• Personligt schema med Timecare
• Utbildningsdagar och tid för förkovring i yrket
• PS-utbildning, utbildning i Akut omhändertagande i Hotfull miljö, HLR
• Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens
• Ett livsviktigt och självständigt arbete med stort ansvar.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi kan erbjuda dig fast anställning eller vikariat. Tjänsterna är heltid och arbetstiden är förlagd dygnet runt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ira Pääkkölä ira.a.paakkola@norrbotten.se Jobbnummer
9987143