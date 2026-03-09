Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården i Västmanland
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Fagersta Visa alla sjuksköterskejobb i Fagersta
2026-03-09
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Fagersta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Avesta
, Surahammar
eller i hela Sverige
Lockas du av ett arbete som innebär snabba beslut och problemlösningar? Då kanske det är dig vi söker. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som ambulanssjukvårdare arbetar du med en unik patientbredd - allt från nyfödda barn till människor i livets slutskede. Du behöver trivas med ett varierande tempo och vara bekväm med att inte veta hur dagens arbetspass kommer att utveckla sig.
Du arbetar i nära samarbete med en sjuksköterska och tillsammans möter ni upp patienten, skapar er en uppfattning om situationen och skapar en vårdande situation där ni befinner er. En stor del av arbetet handlar om omvårdnad och att sätta sig in i och förstå andra människors situation. Tjänstgöring sker dygnet runt.
Så här beskrivs arbetet av en av våra ambulanssjukvårdare:
"Jobbet i sig är roligt och omväxlande, det är spännande för man vet aldrig hur en dag blir och vad man kommer mötas av. Vi träffar människor i alla åldrar, från nyfödda till döende och det är utvecklande. Jag tycker att jag har världens bästa kollegor. Samtidigt som vi har en glad och skämtsam stämning, kan vi också otroligt snabbt bli fokuserade på uppgiften när larmet går. Vi har en bra jättefin sammanhållning"
Om arbetsplatsen
Ambulanssjukvården har 4 ambulansstationer (Fagersta, Köping, Sala och Västerås) med totalt 23 ambulanser och ca 184 heltidstjänster. Ambulanssjukvården Västmanland driver tillsammans med ambulanssjukvården i Uppsala, Sörmland och Värmland prioritering och dirigering (112) i egen regi. Vi utför cirka 40 000 ambulansuppdrag varje år. Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) som besvarar drygt 60 000 samtal per år.
Vi erbjuder dig
• Introduktionsår med både körutbildning och konceptutbildningar
• utveckling i din yrkesroll med goda karriärmöjligheter inom kliniken då vi har en egen utbildningsorganisation med ett stort antal utbildningar inom verksamhetsområdet
• individuell schemaläggning och regionens arbetstidsmodell, där nattarbete ger en lägre veckoarbetstid möjlighet till rotationstjänst inom eller utanför kliniken
• en trygg anställning och personalförmåner, läs mer här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska med påbyggnadsutbildning ambulanssjukvårdare. Du har arbetat som ambulanssjukvårdare i minst ett år. Vi genomför individuell prövning av din erfarenhet.
För anställningen krävs godkänd utryckningsförarutbildning och god körvana, liksom tre års sammanhängande körkortsinnehav. Om du har C-körkort är det en fördel. God fysik förutsätts eftersom tunga lyft förekommer i arbetet. Vid anställningsintervjun ingår fysiska tester som utgår från Aasa-testen samt praktiskt körprov. Intyg om simkunnighet på 200 meter ska bifogas i din ansökan.
För att trivas hos oss behöver du vara trygg och stabil i din yrkesroll. Som person behöver du vara strukturerad, initiativtagande och självständig i ditt arbete. Det är en förutsättning med god samarbetsförmåga och en hög servicekänsla.
Du är tillmötesgående och professionell i ditt bemötande, mot såväl kollegor som patienter och anhöriga och är tydlig i din kommunikation. Du visar ett gott omdöme och en stor empati.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Möjliga placeringsorter är Fagersta, Sala och Köping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tester som utgår från Aasa-testen kommer att ske under april månad med start av introduktionsutbildning i oktober.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 april 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9783825