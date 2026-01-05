Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Halland
Falkenberg
I ambulanssjukvården i Halland möter du människor i livets mest avgörande ögonblick.
Hos oss kombinerar du medicinskt arbete, lagarbete, teknik och omdöme; varje dag, dygnet runt, i hela länet. Nu söker vi ambulanssjukvårdare som vill bidra till en trygg, professionell och utvecklingsinriktad ambulanssjukvård.https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:890226/
Om arbetet
Som ambulanssjukvårdare arbetar du i team tillsammans med legitimerad ambulanssjuksköterska. Uppdraget omfattar bedömning, omhändertagande och transport av patienter i subakuta såväl som akuta situationer.
I vår organisation ingår också att periodvis arbeta med liggande sjuktransport, under kortare eller längre perioder. Det är en naturlig del av vårt uppdrag och en viktig funktion i vårdkedjan. Vi förväntar oss att du tar dig an detta arbete med samma professionalism, ansvar och engagemang som övriga uppdrag.
Arbetet sker enligt regionala och nationella riktlinjer och i nära samverkan med andra aktörer i vårdkedjan. Tjänstgöring sker dag, kväll, natt och helg, med individuell schemaplanering. Placering sker vid någon av våra huvudstationer i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg eller Halmstad, men arbete inom hela regionen kan förekomma.
Om arbetsplatsen
Ambulanssjukvården Halland är en del av förvaltningen Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH). Verksamheten bedrivs från huvudstationer i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad och präglas av tydligt ledarskap, strukturerade arbetssätt och ett starkt fokus på kvalitet och utveckling.
Om dig och rollen
God teknisk förståelse, intresse för fordon och förmåga att lösa praktiska problem är viktiga tillgångar i rollen. Vi söker dig som är trygg i patientarbetet och som samtidigt är nyfiken, lösningsorienterad och ansvarstagande i det dagliga arbetet.
Hos oss satsar vi på utbildning, simulering och metodutveckling. Introduktionen anpassas efter din bakgrund och erfarenhet och har fokus på våra lokala arbetssätt, fordon och organisatoriska strukturer. Som ny hos oss genomgår du cirka tio veckors introduktion, med introduktion och lokalanpassning inom både liggande sjuktransport och akutambulans samt övriga förekommande uppgifter för ambulanssjukvårdare inom Ambulanssjukvården Halland.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig som idag arbetar som ambulanssjukvårdare och är trygg i yrkesrollen. Du har god klinisk erfarenhet, är van att arbeta självständigt inom ramen för teamarbete och bidrar med stabilitet, professionalism och gott omdöme i det dagliga arbetet.
Du är en lagspelare som tar ansvar för helheten - patienten, teamet, fordonet och uppdraget. Du trivs i en verksamhet med höga krav på kvalitet, samverkan och ansvarstagande.Kvalifikationer
- Utbildad ambulanssjukvårdare enligt gällande krav
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av ambulanssjukvård
- Aktuell utbildning i PS God fysisk och psykisk förmåga att arbeta i prehospital miljö
- Körkort: C/C1 eller motsvarande behörighet.
Meriterande:
- Genomförda utbildningar; PHTLS, AMLS, PS+
- Uppdrag som PS-instruktör
- God kunskap och stort intresse för fordon, teknik och medicinteknisk utrustning
- Förmåga att se lösningar, felsöka och hantera tekniska utmaningar i vardagen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen kräver mognad, gott omdöme, samarbetsförmåga och trygghet, både i akuta situationer och i det långsiktiga vardagsarbetet.
Utvecklingsmöjligheter
För rätt person med rätt bakgrund finns goda möjligheter till utveckling inom tjänsten. Det kan handla om instruktörsuppdrag, metod- och verksamhetsutveckling, tekniska ansvarsområden eller andra fördjupade roller där erfarenhet, intresse och engagemang tas tillvara.
Vi erbjuder
- Ett varierat och meningsfullt arbete med stort ansvar
- Engagerade kollegor och stark samverkan i hela Halland
- Strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
- Moderna fordon, utrustning och medicinteknik
- Ett nära och närvarande ledarskap
- Förmåner enligt Region Hallands avtal
Varmt välkommen med din ansökan!https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:890226/
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och tester planeras att hållas i februari.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
