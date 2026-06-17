Ambulanssjukvårdare till Ambulansen, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2026-06-17
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Ambulanssjukvården är en länsövergripande verksamhet som ständigt utvecklas för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Verksamheten bedriver ambulanssjukvård och sjuktransportverksamhet och omfattar cirka 200 medarbetare. Bemanningen i ambulans har tidigare uteslutande bestått av legitimerade sjuksköterskor, men som en del i att tillhandahålla en tillgänglig ambulanssjukvård anställer vi nu ambulanssjukvårdare till verksamheten. Vi har stationer i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik och erbjuder vikariat, tim- eller tillsvidareanställning inom Regionen.
Ambulanssjukvården i Region Västernorrland håller hög kvalitet och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas i rollen som ambulanssjukvårdare. Vi erbjuder ett tryggt inskolningsprogram där du arbetar under handledning och får utvecklas genom interna utbildningar. Under din första tid hos oss arbetar du alltid tillsammans med en erfaren sjuksköterska vid arbete i ambulans. Arbetet kräver god fysisk uthållighet. Innan anställning genomgår du lämplighetstest i form av fystest, körprov, samt en inventering av medicinska kunskaper.
Yrket består av en stor del bilkörning och du visar gott omdöme i trafiken. Du ska ha minst två års körvana och får ytterligare körkunskaper genom ambulanssjukvårdens trafikutbildningar. B-körkort är ett krav för anställning och C- eller C1-körkort krävs för arbete i ambulans. Om du saknar C- eller C1-körkort och inte omfattas av dispens (B-körkort erhållet tidigare än 1996-07-01, utan återkallelse efter detta datum) bekostar ambulanssjukvården ett utbildningspaket för C1-körkort.
Nu söker vi dig som är utbildad ambulanssjukvårdare eller undersköterska med tidigare akutvårdserfarenhet. Tillträde sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulans och/eller i sjuktransportfordon. I ambulans arbetar du i team tillsammans med sjuksköterska, där ni samarbetar för att ge patienten bästa möjliga vård. I sjuktransportfordon arbetar du självständigt med att i första hand utföra transport av patienter som behöver resa med en vårdresurs, men som inte är i behov av ambulans under transporten. Du möter patienter i omväxlande miljöer och vistas mycket utomhus. Arbetsuppgifterna innefattar alltifrån vård av patienter som drabbats av akut sjukdom eller skada till omvårdnad och transport av patienter med tillstånd som inte är akuta.
KvalifikationerVi söker dig somHar någon av följande utbildningar:
• Är utbildad ambulanssjukvårdare med ett års arbetslivserfarenhet.
• Är utbildad undersköterska med ett års arbetslivserfarenhet av akutsjukvård.
• Är sjuksköterskestuderande med fyra godkända terminer
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Har två års körvana
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Uthållig
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Jörgen Nordlander jorgen.nordlander@rvn.se Jobbnummer
9968921