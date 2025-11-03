Ambulanssjukvårdare, Prio 1 behörighet, Kristinehamn, sommarvikariat 2026
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Kristinehamn Visa alla sjuksköterskejobb i Kristinehamn
2025-11-03
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Kristinehamn
, Storfors
, Hammarö
, Karlstad
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i sommar? Vi söker sommarvikarier till vår ambulansstation i Kristinehamn.
Här får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö, där varje dag bjuder på nya erfarenheter och där ditt arbete verkligen räknas. Ta chansen att utvecklas. Sök nu och bli en del av vårt team inför sommaren 2026!
Din arbetsplats
Ambulanssjukvården i Värmland är länsövergripande med ambulanser placerade på tolv orter. Vi är en lagom stor och sammanhållen sjukvårdsorganisation med korta beslutsvägar som gör att du kan se helheten och vara med och påverka.
Inför sommaren 2026 söker vi nya medarbetare till ambulansstationen i Kristinehamn. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Ambulanssjukvården utmanas av det akuta omhändertagandet av sjuka och skadade i många olika miljöer. Genom att bedöma, hänvisa, vårda och transportera patienter, medverkar vi till att patienten får ett bra omhändertagande med rätt vård på rätt vårdnivå. Vårt mål är att alltid ha en trygg patient som vet nästa del i vårdkedjan.
Tjänstgöring sker både dag och natt.
Hälso- och sjukvård utgår från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter och en individuellt anpassad inskolning. Alla nyanställda genomför en 7 veckors introduktions- och befattningsutbildning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad ambulanssjukvårdare med prio 1 behörighet. Som person är du ansvarsfull och flexibel med en god samarbetsförmåga. B-körkort och C1/C-körkort är ett krav med minst 3 års körvana.
Innan eventuell anställning ska du genomföra arbetstester samt genomgå en godkänd hälsokontroll som sker i regionens regi. Region Värmland verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal.
Uppfyller du grundkraven och vill hospitera ett arbetspass är du välkommen att kontakta Carina Glawing, se kontakt uppgifter nedan.
Tisdagen den 9 december genomförs en heldag för intervju och arbetstester. Till denna dag är det önskvärt att du tar med intyg på att du kan simma 200 meter samt ett utdrag från belastningsregistret.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ambulanssjukvård Kristinehamn Kontakt
Carina Glawing, ambulanschef 010-8386050 Jobbnummer
9584633