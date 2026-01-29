Ambulanssjuksköterskor sökes till resursenheten inom ambulanssjukvård!
2026-01-29
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Ambulanssjukvården är indelad i fyra närvårdsområden. Sedan januari 2022 är ambulanssjukvården integrerad med primärvården inom ramen för satsningen God och nära vård. Varje närvårdsområde utgör en egen ekonomisk enhet och leds av en verksamhetschef. Ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen deltar aktivt i utvecklingen mot en nära vård, med fokus på ett nära samarbete med primärvården. Verksamheten omfattar 11 ambulansstationer och en helikopterbas. Länet har totalt 12 ambulanser med dygnsbemanning samt en helikopter som är bemannad dygnet runt. Inom ambulanssjukvården finns en särskild resursenhet som fungerar som en bemanningspool. Medarbetarna är anställda för att tillgodose verksamhetens behov där det är som störst, men har sin bas vid ambulansstationen i Östersund.
Resursenheten söker just nu efter två nya kollegor som vill vara först på plats och göra verklig skillnad för länets invånare. Vi söker dig som vill bedriva avancerad sjukvård med stora möjligheter att starta medicinsk behandling redan på hämtplats vid akut sjukdom eller olycka.
Är du vår nya kollega som vill bidra till vår fina gemenskap, med dina idéer och ett team som har högt i tak. Varmt välkommen med din ansökan!
Som ambulanssjuksköterska på Region Jämtland Härjedalen utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Med anställning på ambulansens resursenhet utgår du från ambulansstationen i Östersund men förväntas att åka dit där det är mest behov inom Jämtland och Härjedalen.
Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession. För oss är det viktigt att ge adekvat utbildning till våra medarbetare. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och med specialistutbildning i ambulanssjukvård. Körkort med lägst B-behörighet är ett krav, men vi ser gärna att du har C-behörighet. Det är meriterande om du har utryckningsförarutbildning och om du har erfarenhet från ambulanssjukvård. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
Rollen kräver stor flexibilitet, förmåga att arbeta självständigt, samarbetsförmåga/teamarbete, prioritera och fatta beslut under varierande samt krävande förhållanden. Du behöver ha goda medicinska kunskaper, problemlösningsförmåga och fysisk uthållighet fystester görs vid anställning och därefter vart tredje år. Som ambulanssjuksköterska är du trygg i din yrkesroll, sätter patienten och patientsäkerheten i fokus och har ett gott bemötande till alla. Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att vara delaktig i att vidareutveckla vår verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
