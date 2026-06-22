Ambulanssjuksköterskor/sjuksköterskor till Ambulansverksamheten
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-06-22
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Hos oss får du vara ny.
Ambulanssjukvård är ett av vårdens mest självständiga uppdrag. Det ställer höga krav på medicinsk kompetens, omdöme och samarbete. Samtidigt är det ett yrke där lärandet aldrig tar slut och där erfarenhet byggs över tid. Oavsett vilken erfarenhet du har med dig in vet vi att varje ny kollega behöver tid att lära känna verksamheten, uppdraget och sina kollegor. Därför tror vi på introduktion, handledning och stegvis utveckling där ansvar och självständighet växer i takt med erfarenhet och trygghet. Vi söker nu ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor till både tillsvidareanställningar och vikariat inom ambulansverksamheten i Region Örebro län.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom ambulansverksamheten arbetar du i team och möter patienter i alla åldrar och i många olika typer av vårdsituationer. Uppdraget omfattar bedömning, behandling och omvårdnad samt att tillsammans med patienten och övriga vårdkontakter bidra till rätt vård i rätt tid. Arbetet sker i varierande miljöer, tempo och situationer och ställer höga krav på medicinsk kompetens, omdöme och samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. För tillsvidareanställning krävs minst ett års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. För vikariat välkomnar vi även dig som är nyutexaminerad eller tar examen innan tillträde. B-körkort är ett krav liksom simkunnighet (200 meter) samt godkänt resultat på de tester som ingår i rekryteringsprocessen. Ambulanssjukvård bedrivs i team och det är en förutsättning att du uppskattar och värdesätter teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande, samarbetsorienterad och vill bidra till både verksamhetens och dina kollegors utveckling.Så ansöker du
Urval sker löpande.
För att vara aktuell för anställning behöver du kunna delta vid någon av våra testdagar den 20 eller 21 augusti 2026. Du kommer att erbjudas en tid på förmiddag eller eftermiddag. Testdagen innehåller intervju, fystest och körtest.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Ambulansverksamheten i Region Örebro län är fördelad på tre huvudstationer i Örebro, Karlskoga och Lindesberg med tillhörande satellitstationer. Tillsammans bemannar vi länets ambulanssjukvård dygnet runt, årets alla dagar. Hos oss möter du både stad och landsbygd, planerade uppdrag och akuta situationer. Bredden i verksamheten ger stora möjligheter till utveckling och erfarenhetsbyggande genom hela yrkeslivet. Introduktionen sker huvudsakligen genom handledarledd bredvidgång. Under ditt första år fortsätter utvecklingen genom utbildningsdagar och fortsatt kompetensutveckling med fokus på ambulanssjukvård. Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor och blir en del av ett team där samarbete, kunskapsutbyte och kollegialt stöd är en naturlig del av vardagen.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Vi erbjuder både tillsvidareanställningar och vikariat. Tillsvidareanställningarna sker inom Region Örebro län med placering inom ambulansverksamheten. Aktuella tjänster finns vid våra stationer i Örebro, Karlskoga och Lindesberg.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef Karlskoga
Andréa Vollmer (v.29-30) andrea.lord-vollmer@regionorebrolan.se 0586-244 300 Jobbnummer
9973618