Ambulanssjuksköterska till Ambulanssjukvården, Älvsbyn
2026-01-20
Ambulanssjukvården Älvsbyn är en glesbygdsstation, där vi dygnet runt årets alla dagar arbetar tillsammans med prehospital akutsjukvård med den livsviktiga uppgiften att ge vård och omsorg till patienter i alla åldrar. Vill du ha ett omväxlande arbete där din kompentens tillvaratas och utmanas? Vill du utveckla både dig själv och verksamheten? Då är det nu du har chansen att bli en i vårt härliga gäng
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 3 års sammanhängande innehav av B-Körkort. Du ska ha god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet. Därav kommer fysiska test genomföras innan anställning. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenheter av ambulanssjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och kan arbeta självständigt samtidigt som du värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt och kan anpassa dig efter situationen.
Det här får du arbeta medInom ambulanssjukvården möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada antigen i deras hem, utomhus eller på olycksplatser. Tillsammans med en ambulanssjukvårdare eller ambulanssjuksköterska bildar ni ett team som ofta är först på plats vid allvarlig sjukdom eller olycksfall. Som ambulanssjuksköterska gör du den initiala bedömningen, utför behandling samt har det medicinska ansvaret för att besluta om vård- och behandlingsinsatser. Inom ambulanssjukvården innebär varje insats unika situationer och utmaningar där din hjälp kan vara avgörande och utgöra verklig skillnad.
Ambulanssjukvården är organisatorisk en egen enhet inom akut omhändertagande och i glesbygd ingår integrering med primärvård/HC. Teamet arbetar tillsammans och samverkar även med andra yrkesprofessioner som akutmottagningar, kommun, räddningstjänst och polis. Älvsbyn är känd för sin vackra natur och är omgiven av vidsträckta skogar och sjöar.
Det här erbjuder vi dig- Vi erbjuder introduktion och handledning inom ambulansen baserad på tidigare erfarenheter och personliga behov
• Självständiga arbetsuppgifter med regelbunden uppföljning av mentor
• Kontinuerlig kompetensutveckling samt fortlöpande utbildning med bland annat introduktionsutbildning som är obligatorisk för hela ambulanssjukvården Norrbotten
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dygnet runt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Verksamheten omfattas av: Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Hans Anundi hans.anundi@norrbotten.se 0911-758 80 Jobbnummer
9695310