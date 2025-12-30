Ambitiösa säljare sökes till stort intag i januari 2026!
2025-12-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Har du vad som krävs för att bli en stjärnsäljare? Nu gör vår samarbetspartner en satsning inför det nya året och söker fler drivna säljare till ett intag i januari 2026! Det här är din chans att kickstarta året i ett engagerat och ambitiöst team.
I rollen kommer du att arbeta med B2B-försäljning av digital marknadsföring, där du skräddarsyr helhetslösningar för företag runt om i landet. Du hjälper både nya och befintliga kunder att utveckla sin marknadsföring och stärka sin digitala närvaro.
Förutom en spännande roll i en framtidsbransch erbjuds du en trygg och attraktiv arbetsplats där kultur, engagemang och utveckling står i fokus. Här finns goda möjligheter att växa och forma din karriär inom försäljning. Du får dessutom en gedigen introduktion och kontinuerligt stöd för att känna dig trygg och redo inför dina första försäljningssamtal.
Du anställs direkt av företaget, som valt att vara anonymt i denna annons. Under rekryteringsprocessen får du mer information om arbetsgivaren. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Plats: Växjö - du arbetar heltid från kontoret tillsammans med dina kollegor
Start: Januari 2026 (nytt intag inför årets stora satsning!)
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är social, lösningsorienterad och trivs i en serviceinriktad roll
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Är strukturerad, effektiv och har ett genuint intresse för försäljning
• Är allmänbildad och naturligt nyfiken - då du dagligen kommer i kontakt med företag från många olika branscher
Ingen eftergymnasial utbildning krävs!
Ta chansen att bli en del av årets stora säljintag - ansök redan idag och starta 2026 med en karriär i medvind!
