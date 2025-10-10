Ambitiös säljare sökes för B2B-försäljning av digital marknadsföring!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Växjö
2025-10-10


Har du vad som krävs för att bli en stjärnsäljare? Vi söker dig som är vass på relationer och kommunikation - kickstarta hösten den 20/10 med en ny arbetsplats i ett engagerat och ambitiöst team!

I rollen kommer du främst att arbeta med att sälja och skräddarsy helhetslösningar inom digital marknadsföring åt företag runt om i landet. Du hjälper både befintliga och nya kunder att utveckla sin marknadsföring och stärka sin digitala närvaro.

Förutom en spännande roll i en framtidsbransch erbjuds du en attraktiv och trygg arbetsplats där företagskulturen värderas högt. Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Du får dessutom en gedigen introduktion för att känna dig trygg och redo inför ditt första försäljningssamtal.

Du anställs direkt av företaget, som valt att vara anonymt i denna annons. Under rekryteringsprocessen får du mer information om arbetsgivaren. Vi arbetar med löpande urval och tillsättningar, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Plats: Växjö - du arbetar heltid från kontoret tillsammans med dina kollegor
Start: 20/10

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:
• Är social, lösningsorienterad och trivs med att arbeta serviceinriktat
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Är strukturerad, effektiv och har ett stort intresse för försäljning

Ingen eftergymnasial utbildning krävs.

Meriterande med arbetslivserfarenhet av kundkontakt, gärna inom försäljning!

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Ansök redan idag!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9550938

