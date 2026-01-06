Ambitiös B2B säljare till snabbt växande bolag
2026-01-06
Om rollen
Creative Media House Sweden söker nu erfarna B2B säljare som vill vara med och bygga upp försäljningen av en ny produkt med stort marknadspotential.
Du kommer att sälja en helhetslösning där vi bygger skräddarsydda digitala plattformar och ansvarar för strategisk marknadsföring åt destinationsbolag och skolor. Affärerna är relationsbaserade och långsiktiga med fokus på kvalitet och verklig effekt.
Rollen passar dig som vill ta ansvar för hela affären, arbeta nära kund och vara delaktig i hur både erbjudande och bolag utvecklas över tid.
Creative Media House Sweden är ett snabbväxande bolag som på kort tid etablerat sig genom innovativa lösningar och stark affärslogik.
Bolaget drivs av personer med lång erfarenhet inom marknadsföring och digital försäljning, vilket ger stabilitet samtidigt som tempot och utvecklingsmöjligheterna är höga.Dina arbetsuppgifter
• Nykundsbearbetning inom B2B
* Försäljning via telefon och personliga möten
* Dialog med beslutsfattare
* Behovsanalys och lösningsförsäljning
* Långsiktigt kundansvar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av B2B försäljning
* Är affärsdriven och resultatorienterad
* Trivs med ansvar och självständigt arbete
* Vill utvecklas i takt med ett växande företag
* Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Vi erbjuder
• Fast lön och generös provision
* Tydliga utvecklingsmöjligheter
* Modernt och nyrenoverat kontor i Kungens Kurva
* Möjlighet att växa in i större ansvar över tid
* En roll där du är med och bygger något långsiktigt
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobb@creativemediahouse.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559442-3674)
Jägerhorns Väg 9 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Jobbnummer
9670018