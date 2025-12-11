Amanuenser Till Kurser I R-Programmering Och/eller Statistik Till Stima
2025-12-11
Vill du bli amanuens under vårterminen 2026? Amanuenser sökes till timarvoderat uppdrag vid institutionen för datavetenskap.
Om jobbet
Vi söker upp till fem timarvoderade amanuenser som vill bidra till undervisningen på våra kurser! Uppdragen är flexibla och fördelas efter överenskommelse. Du kan arbeta med R-programmering (laborationer) eller med mer klassiska kurser i statistik - från grundläggande statistik till regressions- och tidsserieanalys för icke-statistiker (räknestugor, laborationer). Arbetsuppgifterna kan även inkludera rättning av inlämningsuppgifter..
Detta är en möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga, fördjupa dina kunskaper och få värdefull erfarenhet. Vid intresse finns möjlighet att fortsätta och undervisa även under höstterminen.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskurser inom de områden som de aktuella kurserna behandlar.
Det är meriterande att behärska svenska i tal och skrift. Det är även meriterande om du studerar vid Linköpings universitet.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer arbeta tillsammans med en eller flera lärare på avdelningen STIMA (Statistik och maskininlärning) med att stötta studenter inom regression och tidsserieanalys.
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Publiceringsdatum2025-12-11Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 7 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
