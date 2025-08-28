Amanuenser till Institutionen för elektro- och informationsteknik
2025-08-28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds tekniska högskola, LTH, Lunds universitet, är en av de större institutionerna med cirka 120 anställda.
Institutionen består av fyra avdelningar samt en teknisk och administrativ grupp. Vi är placerade i E-huset på LTH:s campus i norra Lund, men har även undervisningsverksamhet på campus Helsingborg.
Vi söker nu 3-4 amanuenser för arbete i undervisningsverksamheten i läsperiod (LP)1 och 2 2025.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Du kommer huvudsakligen att hjälpa till med undervisning i institutionens kurser samt assistera kursansvariga med relaterade arbetsuppgifter, till exempel bedömning av inlämningsuppgifter, frågestunder, kursutveckling och annan administration beroende på det aktuella behovet.
Vi söker amanuenser för engagemang i följande kurs:
- EITA15 Digitala system (Helsingborg)
Det kan även förekomma arbete i andra kurser än ovan.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen:
- Antagen till grundutbildning i elektroteknik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Goda betyg från kurser inom ämnet.
- Utåtriktad, ha lätt för att ta kontakt med andra människor och god pedagogisk förmåga.
Meriterande för anställningen:
- Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens eller timanställd på institutionen eller närliggande områden.
- Betyg i andra kurser inom ämnen som är relevanta för kursen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka undervisningen inom institutionen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2025-09-29-2025-12-19, eller enligt överenskommelse, och avser omfattning mellan 5-30% av heltid enligt överenskommelse.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av "Arbetstidsavtal för lärare".
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
