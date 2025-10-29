Amanuenser till Institutionen för datavetenskap, vårterminen 2026
2025-10-29
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för datavetenskap bedriver forskning på högsta internationella nivå och erbjuder ett flertal högkvalitativa utbildningsprogram.
Under de senaste åren har institutionen haft en expansiv tillväxt och består nu av en mångsidig grupp människor från olika nationaliteter, bakgrunder och forskningsområden. Läs gärna mer om institutionen här: https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/
Vi söker nu dig som vill arbeta som amanuens hos oss under vårterminen 2026! Tjänsterna varierar i omfattning mellan 7 och 30 procent av heltid och sträcker sig över en period om 2 till 7 månader.
Sista ansökningsdag är 19 november 2025. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som amanuens blir du anställd av universitetet och undervisar i praktiska moment. Det kan innebära handledning med enskilda studenter i datorsal eller via digitala verktyg som tex Zoom men också gruppövningar där du arbetar med övningar med studentgrupper om 30-40 st. Arbetet inkluderar ofta bedömning av studenternas obligatoriska uppgifter samt planering och utvärdering av kursen tillsammans med lärarna.
Kurser där institutionen just nu har behov av handledare:
- 5DV037 Datavetenskapens grunder
- 5DV086 Programspråk
- 5DV149 DoA C läsperiod 3
- 5DV149 DoA C läsperiod 4
- 5DV150 DoA Python läsperiod 3
- 5DV150 DoA Python läsperiod 4
- 5DV171 Operativsystem
- 5DV186 Distribuerade system
- 5DV202 Introduktion till databaser
- 5DV204 DV2: Algoritmer och problemlösning
- 5DV221 Imperativ programmering (C)
- 5DV226 Interaktionsteknik
- 5DV230 Objektorienterad programmering
- 5DV239 Tillämpad algoritmisk problemlösning
- 5DV209 Mobila applikationer
Samtliga kurser listas så att du i din ansökan kan ange vilka du är intresserad av att handleda på. Observera att du själv måste vara på minst samma nivå i dina studier som den kurs du önskar.
Efterfrågan av antal amanuenser varierar mellan kurserna. Kvalifikationer
För att vara behörig att arbeta som amanuens ska du:
• Studera ett utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet som motsvarar de kurser du är intresserad av att arbeta med.
• Ha uppnått minst betyg 3/Godkänd på den kurs/er du vill handleda.
• Ha genomfört dina studier i normal studietakt och inte ha oavklarade kurser.
Meriterande kvalifikationer:
• Tidigare erfarenhet av arbete som amanuens hos oss på datavetenskap eller annan institution.
• Ledarerfarenhet från exempelvis idrottssammanhang, kåren, konfirmationsläger etc.
Du som söker amanuenstjänst och har kompetens att handleda flera kurser kommer att prioriteras framför de som endast kan handleda enstaka kurser.
Vi söker en strukturerad, engagerad och lyhörd person som trivs med att arbeta i en stöttande roll. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Anställningarnas omfattning varierar mellan 7 och 30 procent av heltid och sträcker sig över en period om 2 till 7 månader.
Erfaren personal från datavetenskap kommer att introducera dig till dina arbetsuppgifter och tillhandahålla den nödvändiga informationen. Det finns också ofta möjlighet att samarbeta med amanuenser som redan har minst en termins erfarenhet.
Ansökan
I din ansökan önskar vi att du:
• Bifogar en kort presentation där du beskriver varför du är intresserad av att arbeta som amanuens.
• Bifogar ett Ladokutdrag över dina avslutade kurser samt anger vilka kurser du planerar att läsa under 2026.
• Prioriterar vilka kurser du helst vill handleda på. Ange också om du har tidigare erfarenhet som amanuens och i sådana fall om du har arbetat med de aktuella kurserna eller ej.
• Anger hur mycket du kan tänka dig att handleda, både vad gäller tidsperiod (2 till 7 månader) och sysselsättningsgrad (7 till 30 procent)
Vi ser även gärna att du i din ansökan anger om du är intresserad av att medverka vid institutionsevenemang såsom öppet hus, agera tentamensvakt eller andra liknande aktiviteter.
Sista ansökningsdag är 19 november 2025.
Välkommen att kontakta studierektor Jan Erik Moström vid frågor,mailto: jem@cs.umu.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
