Amanuenser till avdelningen för Produktrealisering
Vi söker nu amanuenser till avdelningen för Produktrealisering.
Om jobbet
Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid. Vi söker 10 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare. Amanuensanställningen är direkt kopplad till de grundläggande kurser som avdelningen ansvarar för. /Amanuensanställningen är (också) kopplad till de forskningsprojekt som bedrivs vid avdelningarna. Arbetsuppgifterna kan innebära lektionsundervisning, labbhandledning, rättning av rapporter samt och underhåll av teknisk utrustning. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration samt assistenttjänstgöring i forskningsprojekt.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av respektive ämnesområde.
Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du studerar på avancerad nivå samt att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskunskaper inom de områden du förväntas undervisa i. Erfarenhet av tidigare undervisning är meriterande, liksom att du finns tillgänglig för uppdrag under resterande del av innevarande och nästkommande termin.
Din arbetsplats
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är verksam inom både filosofisk och teknisk fakultet och är en av universitetets största institutioner med drygt 470 medarbetare. Vår forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden från ekonomi och management till design och teknik. Vi är universitetets största grundutbildningsinstitution med ca 4 200 helårsstudenter. Undervisningen sker inom flera eftertraktade och välkända utbildningsprogram.
Du kommer arbeta på avdelningen Produktrealisering finns vid IEI och hör till den tekniska fakulteten. Avdelningen har ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid civilingenjörsprogrammen Maskinteknik (300hp) och Design och Produktutveckling (300hp), högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (180hp) samt masterprogrammen Mechanical Engineering (120 hp), Design (120 hp) och Aeronautical Engineering (120 hp).
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 29 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
