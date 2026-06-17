Amanuenser Till Avdelningen Fluida Och Mekatroniska System, Projekt Aerosec
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2026-06-17
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Om jobbet
Vi söker 1–2 amanuenser som kommer att arbeta inom det europeiska forskningsprojektet AEROSEC, med koppling till avdelningen Fluid and Mechatronic Systems (FLUMES).
AEROSEC är ett europeiskt forskningsprojekt (2025–2028) finansierat av EU:s Digital Europe Programme. Projektet utvecklar en säker och högtillförlitlig multicloud‐miljö för försvars-, säkerhets- och flygsektorn, med fokus på modellbaserad systemutveckling (MBSE) och digital engineering.
Målet är att möjliggöra säker utveckling och samverkan kring komplexa system‐av‐system i distribuerade miljöer.
Inom projektet deltar Linköpings universitet i Work Package 5.3 (Digital Engineering / MBSE), där fokus ligger på att utveckla en digital representation av ett System-of-Systems i flygdomänen.
Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis:
• Modellering av system‐av‐system (SoS) inom flyg och drönarsystem
• Utveckling av digitala demonstratorer ("As‐Is" och "To‐Be")
• Arbete i Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE‐plattform
• Medverkan i forskningsaktiviteter inom projektet.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av respektive ämnesområde.
För denna anställning krävs att du har deltagit i kurserna TMAL02 (Aircraft and Vehicle Design), TMHP03 (Engineering Systems Design) samt TMAL51 (Aircraft Conceptual Design).
Specifikt för denna anställning krävs erfarenhet av verktyg for simulering och modellering, MBSE, och flygplanssystem.
Meriterande är pågående studier inom datateknik, datavetenskap, programvaruteknik eller motsvarande samt erfarenhet av modellering eller simuleringsarbete samt 3Dexperience.
Din arbetsplats
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är verksam inom både filosofisk och teknisk fakultet och är en av universitetets största institutioner med ca 500 medarbetare. Vår forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden från ekonomi och management till design och teknik. Vi är universitetets största grundutbildningsinstitution med ca 4 200 helårsstudenter. Undervisningen sker inom flera eftertraktade och välkända utbildningsprogram.
Avdelningen FLUMES finns vid IEI. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom fluidmekanik, mekatronik och komplexa tekniska system, inklusive System-of-Systems. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid ett flertal utbildningsprogram vid Linköpings universitet.
Om anställningen
Anställningen gäller på 50 % under perioden 1 September 2026 – Augusti 2027, med möjlighet till fortsatt tjänstgöring i kursen TMKA11.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-anstallningsvillkor/Delade%20dokument/Avtal/Avtal%20Amanuens%202022.pdf.
Anställningen är månadsavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner. Publiceringsdatum2026-06-17Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande. Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 8 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-koordinator
Caroline Löfqvist caroline.lofqvist@liu.se Jobbnummer
9968731