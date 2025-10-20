Amanuenser/Studentguider vid Vattenhallen Science Center VT26
2025-10-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
-
Vattenhallen har huvudsakligen aktiviteter i sina lokaler i Lund men söker också amanuenser för verksamhet på Campus Helsingborg.
ExperimentExpressen är vår externa verksamhet där vi reser runt i hela Skåne. Utgångspunkten brukar dock vara från Lund där vi har vår minibuss och material. När du skickar in din ansökan kan du önska vilken verksamhet du är mest intresserad av och i vilken omfattning du vill arbeta. Det går bra att önska en eller flera olika verksamheter.
- Vattenhallen Lund, skolverksamhet (15, 30 eller 45%)
- Vattenhallen Lund, helgverksamhet (15 eller 30%)
- Planetariet, Lund, vardag/helg (15, 30 eller 45%)
- ExperimentExpressen, skolverksamhet och annan verksamhet (15, 30 eller 45%)
- Campus Helsingborg, skolverksamhet (15, 30 eller 45 %)
15 % motsvarar cirka 6 timmar/veckan, 30 % motsvarar cirka 12 timmar/veckan, 45 % motsvarar ca 18 timmar/veckan).
Då Vattenhallen även har öppet på helger och ofta har event kvällstid kan anställningen innefatta visst helg- och kvällsarbete.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Lunds universitet. Examen får ej vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- tidigare erfarenhet av arbete som studentguide/amanuens vid Vattenhallen
- goda kunskaper i matematik och naturvetenskap
- goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- god samarbetsförmåga och stark servicekänsla
- ansvarstagande och självgående
- utåtriktad, har lätt för att ta kontakt med andra och god pedagogisk förmåga
Meriterande för anställningen är:
- deltagit i Vattenhallens utbildning för studentguider
- B-körkort
- kunskap och erfarenhet av programmering
- erfarenhet av att leda barn och ungdomar
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka den pedagogiska verksamheten på Vattenhallen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Att arbeta som amanuens vid Vattenhallen kommer att ge dig ett bredare nätverk både inom akademin och näringsliv, tvärvetenskapliga kunskaper och mycket goda möjligheter att träna på att kommunicera vetenskap inom tvärvetenskapliga teman för många olika målgrupper.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Övrig information
Vi söker 5-10 amanuenser. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-01-07 - 2026-06-10 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan variera mellan 15-50 % av heltid enligt överenskommelse.Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av Lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid (STYR 2022/638)
Inför anställning vid Vattenhallen där barn inom förskola och skola är besökare behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. Information om hur du begär utdrag ur belastningsregister från Polismyndigheten finns på deras https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
Så här söker du
Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågor. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan kan även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning.
För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom vetenskap bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är studentguider som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag över 50 000 besökare per år som kommer från hela regionen. Ungefär 120 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer. Vi har en minibuss, ExperimentExpressen, som åker ut till skolor, bibliotek och festivaler och vi bygger upp en science center-verksamhet vid universitetets campus i Helsingborg.
Vattenhallen består idag av 15 anställda, men har även ca 50 studentguider som handleder besökarna.
