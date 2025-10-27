Amanuenser inom grundutbildning i datavetenskap, läsperiod 3 2026
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för datavetenskap, LTH, söker cirka 90 amanuenser under läsperiod 3 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Amanuenserna kommer huvudsakligen att hjälpa till med undervisning i institutionens kurser samt assistera kursansvariga med relaterade arbetsuppgifter, till exempel bedömning av inlämningsuppgifter, frågestunder, kursutveckling, hjälp med installation av kursers datormiljö på studenters egna datorer och annan administration beroende på det aktuella behovet.
Amanuenserna kommer att engageras i kurserna:
- EDAA01-Programmering fördjupningskurs
- EDAA35- Utvärdering av programvarusystem
- EDAA85/EDAA80/TFRE15- Programmeringsteknik för E, Pi, Br och W3 (andra läsperioden)
- EDAA85/EDAA80- Programmeringsteknik för BME, F, I, M, N, W
- Numpy-momentet i EDAA85- samtliga program
- EDAA90/TFRE30- Programmeringsteknik och databaser för L och Fristående
- EDAF20- Databasteknik, Helsingborg
- EDAF25- Objektorienterad modellering och design, Helsingborg
- EDAF45- Programvaruutveckling i grupp- projekt
- EDAF50- C++-programmering
- EDAF75- Databasteknik
- EDAN75- Optimerade kompilatorer
- EDAP01- Artificiell intelligens
Amanuenserna kan även komma att engageras i andra kurser om behov uppstår.
Arbetstiden är förlagd till undervisningstid, måndag-fredag mellan kl 08:00-17:00. Det finns fasta tider för respektive kurs. Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Goda betyg från kurser inom datavetenskap.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Utåtriktad, ha lätt för att ta kontakt med andra människor och god pedagogisk förmåga.
Meriterande för anställningen är:
- Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens inom datavetenskap, timanställd övningsassistent eller annan pedagogisk erfarenhet.
- Genomförd pedagogisk kurs för övningsledare eller annan pedagogisk utbildning.
- Andra kurser inom ämnen som är relevanta för kursen den sökande vill arbeta som amanuens inom.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka undervisningen inom institutionen.
Övrigt
Institutionen söker cirka 90 amanuenser till läsperiod 3 2026. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-01-19 till 2026-03-22 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan variera upp till högst 50% enligt överenskommelse. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.
Så här söker du
Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågorna nedan. Du behöver inte bifoga personligt brev eller CV.
- Ange vilket utbildningsprogram och vilken årskull du som sökande är inskriven på.
- Ange i vilka kurser du är intresserad av att arbeta som amanuens.
- Ange önskemål om anställningens omfattning (hur många arbetspass per vecka).
- Eventuell beskrivning över tidigare engagemang inom undervisning. Ange: kurs, kursansvarig, år, läsperiod samt arbetsuppgift.
- Dokumentation av övrigt som du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
