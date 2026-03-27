Amanuenser Inom Grundutbildning I Datavetenskap, Edaa01 Sommarkurs
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för datavetenskap, LTH, söker cirka 15 amanuenser till sommarkursen i programmeringsteknik-fördjupningskurs 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att handleda studenterna på distans (zoom) och då svara på studenternas frågor, samt ta hand om redovisning av laborationer (juli till mitten av augusti). Medverkan vid projektredovisning på campus kan också ingå (slutet av augusti).
Handledarpassen á två timmar kommer finnas på tisdagar mellan kl 08:00 och 19.00.
Amanuenserna kommer att engageras i kursen:
- EDAA01- programmeringsteknik- fördjupningskursKvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Goda betyg från kurser inom datavetenskap.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Utåtriktad, ha lätt för att ta kontakt med andra människor och god pedagogisk förmåga.
Meriterande för anställningen är:
- Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens inom datavetenskap, timanställd övningsassistent eller annan pedagogisk erfarenhet.
- Genomförd pedagogisk kurs för övningsledare eller annan pedagogisk utbildning.
- Andra kurser inom ämnen som är relevanta för kursen den sökande vill arbeta som amanuens inom.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka undervisningen inom institutionen.
Övrigt
Institutionen söker cirka 15 amanuenser till sommarkursen i programmeringsteknik-fördjupningskurs 2026. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-06-29 till 2026-08-30 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan variera upp till högst 50% enligt överenskommelse. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.
Så här söker du
Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågorna nedan. Du behöver inte bifoga personligt brev eller CV.
- Ange vilket utbildningsprogram och vilken årskull du som sökande är inskriven på.
- Ange i vilka kurser du är intresserad av att arbeta som amanuens.
- Ange önskemål om anställningens omfattning (hur många arbetspass per vecka).
- Eventuell beskrivning över tidigare engagemang inom undervisning. Ange: kurs, kursansvarig, år, läsperiod samt arbetsuppgift.
- Dokumentation av övrigt som du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
