Amanuenser inom forskning vid Institutionen för datavetenskap
Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap / Pedagogjobb / Lund
2026-05-28
Visa alla jobb hos Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi erbjuder sex anställningar som amanuens i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, finansierade av forskningsprojektet TASS - Trustworthy Agent-based Decision Support in Software Development.
Generativ AI håller på att transformera mjukvaruutveckling och verktygsstöd som drivs av stora språkmodeller (LLM) är redan etablerade i många ingenjörers arbetsflöden. Utvecklingen går snabbt och nya varianter av LLM-baserade verktyg som kan utföra mer sofistikerade uppgifter utan direkt övervakning börjar dyka upp. Det finns stora möjligheter i den här utvecklingen, men samtidigt utmaningar. Vi behöver forma de här verktygen så att vi får insyn i deras beslutsfattande och vet i vilken mån vi kan lita på den här nya vågen av AI-verktyg.
Inom TASS utforskar vi hur AI-baserat beslutsstöd inom mjukvaruutveckling bör designas för att bidra med pålitlig assistans av hög kvalité. Projektet är ett samarbete mellan Axis Communications AB, Robert Bosch AB, och Lunds universitet och vårt fokus är design av agenter inom kontinuerlig integration av mjukvaruändringar. I den här kontexten, vill vi undersöka i vilken mån design som inkorporerar element för att utveckla förtroende samt effektivt drar nytta av kontextinformation kan bidra till pålitligt beslutsstöd av hög kvalité.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Dina arbetsuppgifter för denna anställning innefattar:
Assisterande vid design och utförande av forskningsstudier.
Medverkan i utveckling av prototyper.
Assisterande vid användandet och utvärdering av utvecklade prototyper.
Assisterande vid beredning och presentation av vetenskapliga resultat.
Arbetet inom projektet sker i nära samarbete med våra projektpartners Robert Bosch AB och Axis Communications AB. Arbetsuppgifterna innebär hantering av känslig information, vilket ställer stora krav på integritet, omdöme och säkerhetsmedvetenhet.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
God bredd på och betyg från kurser inom datavetenskap.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
God samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
Kurser inom kompilatorteknik, programanalys, interaktionsdesign, och webbutveckling.
Erfarenhet av mjukvaruutveckling, speciellt inom utveckling av programmeringsverktyg.
Erfarenhet av att arbeta med design av agenter inom mjukvaruutveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-09-01 - 2026-12-31 och avser omfattning 20%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
221 00 LUND
Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366
