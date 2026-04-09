Amanuenser i nationalekonomi för läsåret 2026/2027
Om jobbet
Vi söker 3-6 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i kurser i nationalekonomi. Arbetsuppgifterna kan innebära lektionsundervisning, handledning vid räknestugor, seminarieledning och tentamensrättning på grundläggande kurser i mikroekonomi, makroekonomi, finansiell ekonomi och ekonometri. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration samt medverkan i forskningsprojekt.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Amanuensanställningen är direkt kopplad till de grundläggande kurser i nationalekonomi som ges av Avdelningen för nationalekonomi vid Linköpings universitet. Amanuensanställningen är också kopplad till de forskningsprojekt som bedrivs vid avdelningen. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och intresserad av ämnesområdet.
Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerat nationalekonomi på grundnivå om minst 60hp eller att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Det är vidare ett krav att du läst de kurser, eller motsvarande, som du skall vara med och assistera kursansvarig i. Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du studerar på avancerad nivå. Det är särskilt meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med juni 2027.
Din arbetsplats
Avdelningen för nationalekonomi finns vid IEI och hör till den Filosofiska fakulteten. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Masterprogrammet i nationalekonomi, Politices kandidatprogrammet, Lärarprogrammet, Affärsjuridiska programmet samt fristående kurser.
Om anställningen
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.
Omfattning och tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-09Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 30 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120664". Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Kinga Barrafrem kinga.barrafrem@liu.se Jobbnummer
9845892