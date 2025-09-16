Amanuenser För Uppdrag Inom Matematik Ai-Assistent (maia)
2025-09-16
Om jobbet
Vi söker nu dig som vill arbeta med att ta fram en prototyp inom forskningsprojektet Matematik AI-Assistent. Forskningsprojektets mål är att utveckla AI-baserat stöd så kallad RAG i matematikundervisningen till studenter vid Linköpings tekniska fakultet. Arbetsuppgifterna innebär:
• Utveckla ett API (i JavaScript) till Möbius som interagerar med en extern tjänst. Möbius är en molnbaserad plattform för att lösa och rätta matematikuppgifter.
• Implementera en tjänst/service som körs på samma dator genom en lokal server. Tjänsten ska ta emot anrop från APIet i Möbius, och returnera en respons.
• Implementera en AI-algoritm i Python som genererar responsen i tjänsten.
Om dig
Ett krav för att kunna erhålla en timarvoderad anställning som amanuens är att du kan visa upp dokumentation som visar att du är antagen till en högskoleutbildning. Det är meriterande om du är i slutskedet (4-5 året) på någon relevant Civilingenjörsutbildning (t.ex. Mjukvaruteknik, Informationsteknologi eller Datateknik) med goda studieresultat.
Du behöver ha programmeringskunskaper inom JavaScript och Python. Som person är du initiativtagare, kreativ och flexibel.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Uppdraget förväntas ta ca 3-4 mån och planeras pågå framförallt under hösten 2025.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 154,55 kr/timme.
