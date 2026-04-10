Amanuenser för arbete inom undervisning vid Institutionen för reglerteknik
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-04-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Reglerteknik är en av institutionerna vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Vår forskning fokuserar på hållbar och säker drift av tekniska system till nytta för människor och planeten. Institutionen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom områdena robotik, energiförsörjning, transport, hälsovård, kommunikation och ekonomi. Institutionen ger både grundläggande och avancerade kurser för studenter inom flera olika civilingenjörsprogram inom områdena reglerteknik och lärande. Det finns även omfattande forskarutbildning med 25-30 aktiva doktorander på institutionen.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Vi söker nu amanuenser till FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs (läsperiod 1 & 2), FRTN65 Modellering och inlärning från data (läsperiod 1-2), FRTF01 Fysiologiska modeller och beräkningar (läsperiod 2) samt FRTN90 Molnsystem (läsperiod 2). Som amanuens kommer du att arbeta tillsammans med övriga lärare i en grupp av andra amanuenser inom institutionens grundutbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Medverka i institutionens undervisning (hålla övningar och laborationer, handleda projekt, rätta inlämningsuppgifter och tentamensuppgifter) på grund- och avancerad nivå. Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
Läser en utbildning vid tekniska fakulteten (LTH).
Fullföljt FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs med betyg 5, eller fullföljt FRTN65 Modellering och lärande från data med betyg 5, eller fullföljt FRTF01 Fysiologiska modeller och beräkningar med betyg 5, eller fullföljt FRTN90 Molnsystem med betyg 5, eller motsvarande betyg på kurs som bedöms som relevant för arbetsuppgifterna av arbetsgivaren.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska.
God samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
Tidigare undervisningserfarenhet, särskilt i reglerteknik.
Fullföljda eller pågående avancerade kurser i reglerteknik eller närliggande matematiska och systemtekniska ämnen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid tidigare studieresultat och personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka undervisningen inom institutionen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.
Övrigt
En anställning som amanuens får vara högst 50% av full arbetstid och får vara tidsbegränsad till högst ett år, sammanlagt max tre år. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 260817-261115, 260817-270117, eller 261019-270117 och avser omfattning 5-30% av heltid.
Notera att arbetsuppgifterna inte nödvändigtvis är jämnt fördelade under anställningstiden och att arbetet kan innebära kvällsarbete vid enstaka tillfällen. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.
Vi avser att anställa 6-8 amanuenser.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Ange i din ansökan vilken kurs och vilken av kursperioderna du är intresserad av.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Björn Olofsson bjorn.olofsson@control.lth.se
9848073