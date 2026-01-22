Amanuens vid Institutionen för elektro- och informationsteknik
2026-01-22
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, LTH, är en av de större institutionerna med cirka 120 anställda.
Institutionen består av fyra avdelningar samt en teknisk och administrativ grupp. Vi är placerade i E-huset på LTH:s campus i norra Lund, men har även undervisningsverksamhet på campus Helsingborg.
Vi söker nu 1-2 amanuenser till Avdelningen för säkerhets- och nätverkssystem vid institutionen för arbete i ett Vinnova-projekt under ledning av avdelningsföreståndare.
Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Arbetet innefattar utveckling och forskning inom cybersäkerhet i Vinnova-projektet. Du kommer att hjälpa till med att ta fram experimentella forskningsresultat för projektet. Syftet är att undersöka, genom att utveckla ny mjukvara, om man utifrån bygg och konfigurationsdata för en container kan hitta lämpliga maskinmodeller som kan genera accesskontrollprofiler för Docker-container för givna konfigurationsdata.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Forskning inom cybersäkerhet.
- Mjukvaruutveckling inom cybersäkerhet.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Antagen till grundutbildning i elektroteknik eller datateknik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterade kunskaper i programmering.
- Kunskaper om maskininlärning.
Meriterande för anställningen är:
- Tidigare erfarenhet av forskning.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor som generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-02-16-2026-06-19, eller enligt överenskommelse, och avser omfattning 50% av full arbetstid, eller enligt överenskommelse.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.
Vi avser anställa 1-2 personer.
Så här söker du
Ansökan ska skickas in via universitetets rekryteringssystem och innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från Ladok som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
På Lunds universitet arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och du kommer ombes att svara på frågor under din ansökan. Frågorna 1-10 ställs av Lunds universitet i samtliga rekryteringar och används för statistik, vi förväntar oss inte att du har doktorsexamen för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
