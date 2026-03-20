Amanuens till Universitetsbiblioteket på Campus Gotland
2026-03-20
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.
Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 170 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. Uppsala universitetsbibliotek på Campus Gotland ingår som ett av elva campusbibliotek och antalet anställda här är 6 personer. Utöver dessa sex anställda arbetar tre amanuenser vid biblioteket. https://www.uu.se/bibliotek/om-biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek på Campus Gotland söker nu en student som vill jobba på Almedalsbiblioteket.
Som amanuens på Uppsala universitetsbibliotek hjälper du studenter att hitta relevanta källor inom sina studier för att avlasta forskande och undervisande personal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tjänstgöring i informationsdisk på Almedalsbiblioteket. Där möter du både studenter, forskare och allmänhet. Du är bibliotekets och universitets ansikte utåt och hjälper användarna med bland annat lån och informationssökning.
Det ingår även administrativt arbete såsom bokuppsättning och andra biblioteksrelaterade uppgifter. I tjänsten ingår det att öppna och stänga biblioteket enligt schema. Arbetet är rörligt och tunga lyft kan förekomma.
Du arbetar vid behov främst på kvällar och helger.
Kvalifikationskrav
- Vara aktiv student vid ett svenskt universitet eller högskola på minst 50%.
- Ha erfarenhet av servicearbete som inneburit personlig kontakt ansikte mot ansikte med användare eller kunder.
- Ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är serviceinriktad, gillar att möta människor och sätter användaren i fokus. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ. Du känner dig trygg i att möta utmaningar som kan uppstå i vardagen och har ett personligt lugn som hjälper dig att navigera genom varierande arbetsuppgifter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Studerar biblioteks- och informationsvetenskap.
- Har tidigare erfarenhet av biblioteksarbete.
För att skapa kontinuitet i verksamheten ser vi gärna att du har minst två terminer kvar av dina studier.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Omfattningen är ca 10-30%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen samt intyg på aktiva studier.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Rikard Jennische, rikard.jennische@ub.uu.se
, 018-471 45 53
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2026, UFV-PA 2026/845.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
