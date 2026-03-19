Amanuens till skolprojekt om hälsa hos ungdomar
2026-03-19
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Vid institutionen för Hälsovetenskap bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnesområdena psykologi, neurovetenskap och folkhälsovetenskap. I tjänsten ingår medverkan i två forskningsprojekt: det ena fokuserar på att kartlägga och mäta kondition och styrka hos ungdomar och det andra utvärderar en forskningsstudie med elever i årskurs 8 om hur fysisk aktivitet, promenader med ljudböcker och läxläsning med rörelsepauser under en förlängd skoldag kan främja psykisk hälsa, kognition och skolprestation.
Nu söker vi en amanuens som vill kombinera studier med ett meningsfullt och utvecklande forskningsarbete. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som amanuens kommer du att vara delaktig i flera delar av forskningsprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Medverka i planering av de två forskningsstudierna.
• Rekrytera skolor och deltagare.
• Genomföra mätningar med digitala enkäter och insamling av betyg.
• Hantera löpande kommunikation och besvara frågor från deltagare, vårdnadshavare och skolor.
• Presentera resultat till skolor både muntligt och skriftligt.
• Administrativa uppgifter relaterade till datainsamlingen.
• Bistå i andra arbetsuppgifter relaterade till studierna.KvalifikationerKvalifikationer
• Du ska vara antagen till och vara aktiv student på en utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte,
• Goda språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, då en central del av rollen innebär att kommunicera med skolungdomar,
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i forskningsprojekt inom hälsofrämjande område, gärna med ungdomar. Dina personliga egenskaper
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet, och söker dig som:
• Har god kommunikativ förmåga och är trygg i kontakt med både ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal,
• Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt,
• Har förmåga att självständigt organisera och planera ditt arbete,
• Trivs med varierande uppgifter och kan anpassa dig efter projektens behov.
Meriterande
• Erfarenhet av populärvetenskaplig kommunikation i tal och skrift.Arbetstider och omfattning
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 40 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, till och med 30 juni 2026.
För amanuensbefattningar kan anställning ske på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Innehavare av anställningen bör vara studerande under hela anställningsperioden.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
• personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
• betyg från tidigare terminer
• intyg från Ladok om pågående studier
• förslag på minst två referenspersoner
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 30 mars 2026.
Här kan du ta del av GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)
(org.nr 202100-4334), http://www.gih.se Arbetsplats
Gymnastik- och idrottshögskolan Kontakt
Facklig företrädare, OFR-ST
Marjan Pontén marjan.ponten@gih.se 08-120 538 17 Jobbnummer
9808317