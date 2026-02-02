Amanuens till Miljö-och Geovetenskapliga institutionen
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en amanuens kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Instruera och vara behjälplig på övningar och fältmoment inom hydrogeologi och förorenad mark
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du skall vara antagen till mastersprogram i geologi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- Du skall ha avslutat kurser i hydrogeologi motsvarande minst 15hp på avancerad nivå
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av fält- och laboratoriearbete
- självständighet och samarbetsförmåga i fält och laboratorier
- körkort är meriterande
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad om en månad med önskad start 2026-03-01 till 2026-03-31, eller med startdatum så snart som avtalat därefter och avser omfattning 30 %.
Bestämmelser gällande utbildnings anställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla:
- CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- Du ska bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet.
- Ansökan kan även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Karl Ljung karl.ljung@geol.lu.se +46462223996
