Amanuens till lika villkorsgruppen - Matematiska Institutionen UU

Vill du arbeta med lika villkorsfrågor, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Lika villkorsamanuens på Uppsala universitet.
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik. Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 130. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. För mer information besök gärna https://www.uu.se/institution/matematiska/
och institutionens https://www.uu.se/institution/matematiska/om-oss/arbetsmiljo.
Arbetsuppgifter
Som lika villkorsamanuens arbetar du med lika villkorsfrågor för studenter på kandidat- och masterprogrammet i matematik, med avseende på samtliga diskrimineringsgrunder.
Amanuensen ska i första hand arbeta med regelbundna aktiviteter som ökar sammanhållningen av kvinnliga matematikstudenter och med marknadsföring av matematikprogrammet mot kvinnliga sökande i syftet att uppnå en jämnare könsfördelning på programmet. Speciellt ska amanuensen vara med och representera programmet på utbildningsmässorna som anordnas av universitetet, och i övrigt aktivt bidra till samverkan med gymnasieskolan.
Delar av arbetet genomförs tillsammans med institutionens lika villkorsgrupp, amanuensen ska även fungera som en länk mellan institutionens lika villkorsgrupp och studenter.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Den sökande ska vara aktiv student på kandidat- eller masterprogrammet i matematik. Vi söker någon som är driven och engagerad i lika villkorsfrågor. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland amanuenser inom Matematiska institutionen. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 15 %. Tillträde 20 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Georgios Dimitroglou Rizell, prefekt Matematiska institutionen, tel. 018-471 32 25, georgios.dimitroglou@math.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 Februari 2026, UFV-PA 2026/191.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
