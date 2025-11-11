Amanuens Till Kth Food: Kommunikation Och Outreach
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Uppsala
eller i hela Sverige
KTH FOOD är en ledande arena för samverkan, innovation och transformation inom livsmedelssystem - från produktion och förädling till konsumtion och cirkulära flöden.
Vi arbetar för ett hållbart, resurseffektivt och rättvist livsmedelssystem genom forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv. Nu söker vi en amanuens med inriktning på kommunikation och outreachaktiviteter.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter rör både kommunikation, utställningar och evenemang. Som amanuens hos KTH FOOD kommer du att:
Stötta kommunikationsteamet i praktiska kommunikationsuppgifter, inklusive innehållsproduktion, uppdatering av webbplats och sociala medier samt eventlogistik. Vara webbredaktör för KTH FOOD:s hemsida och hålla den aktuell med nyheter, evenemang och forskningsresultat. Delta i planering, förberedelser och genomförande av utställningar, seminarier och konferenser. Underlätta intern kunskapsdelning och bidra till att sprida information om KTH FOOD:s verksamhet och resultat. Delta på ledningsgruppsmöten för centret varannan tisdag förmiddag. Vi ser gärna att du är med på plats vid möten och vid evenemangKvalifikationerKvalifikationer
- Du ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte
- Du är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Du har kunskap om och intresse för mat, innovation och hållbar utveckling
Meriterande
- Student på KTH
- Erfarenhet av kommunikationsarbete, innehållsproduktion eller eventplanering.
- Du trivs med att arbeta självständigt och är lösningsfokuserad.
- Du är strukturerad, kommunikativ och lyhörd
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 1 År), med tillträde v.48 eller enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3546". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Erica-Dawn Egan edegan@kth.se Jobbnummer
9599677