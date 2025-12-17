Amanuens till helgmatning av biogasreaktorer
Om jobbet
Innehavaren av anställningen förväntas arbeta med matning av biogasreaktorer och viss experimentell biogasprocessuppföljning under
främst helger inom temats pågående forsknings- och utbildningsverksamhet inom biogasområdet.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Linköpings universitet i Teknisk biologi (M.Sc. Engineering Biotechnology) alternativt i Kemisk biologi (M.Sc. Chemical Biology).
Vi söker dig som är noggrann, självständig, analytisk, samarbetsvillig och kommunikativ.
Vi vill att du har genomgått kursen Biogasprocessen (TRTE18) vid LiU.
Det är meriterande om du har erfarenhet av matning av biogasreaktorer sedan tidigare.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen Tema Miljöförändring inom flera av temats forskningsområden och med fokus på biogasprocessen.
Läs mer om vår verksamhet här: Tema Miljöförändring (TEMAM) - Linköpings universitet
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader och omfattningen är 10 procent av heltid.
Tänkt tillträde 2 februari 2026.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Facklig kontakt

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
