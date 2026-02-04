Amanuens till forskningsprojekt inom logopedi
Vi söker nu en amanuens till ett forskningsprojekt inom logopedi, deltid/visstid.
Om jobbet
I ditt framtida arbete kommer du att stödja ett forskningsprojekt inom logopedi med administrativa arbetsuppgifter som bland annat utskick av påminnelsemejl, övervakning av data som inkommit i systemet för datainsamling samt sammanställning av data.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Vi önskar att du är antagen till logopedprogrammet vid Linköpings universitet och har godkänt resultat på alla kurser under termin 1 till 3. Vi vill dessutom att du har god datorvana från program som Excel, SPSS och Word.
Det är meriterande om du har intresse för forskning inom barnlogopedi.
Som person är du självständig, flexibel och ansvarstagande. Du präglas av en hög integritet och har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation, SOK, i Christina Reuterskiölds forskargrupp. Vid SOK bedrivs forskning inom områdena syn, hörsel och mänsklig kommunikation. Ansvarig för aktuellt projekt består av professor Christina Reuterskiöld. Projektets fokus är tidigt icke-verbalt kommunikativt beteende hos barn.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under cirka 10 månader med start i mars 2026 och omfattningen är 15 procent av heltid.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 februari 2026.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 februari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
