Amanuens till forskargruppen för klinisk minnesforskning
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker dig som vill arbeta med det världsberömda BioFINDER-teamet vid Lunds universitet, vars
forskning är i frontlinjen inom neurodegeneration.
Vi är världsledande inom studier av Alzheimers
sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vår forskning syftar till att förbättra diagnostiken och i slutändan behandlingen av Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Du kommer att ingå i ett internationellt ledande team av neurovetenskapliga forskare och kliniska forskare varsvforskning ligger i framkant inom dessa sjukdomar. Forskargruppen för klinisk minnesforskning (BioFINDER-teamet) är placerad vid Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund. Du kan läsa mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/en/projects/the-swedish-biofinder-study/.
Vi är måna om att skapa en positiv, respektfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter kommunikation och samarbete och en arbetsplats som främjar lärande och utveckling för alla medarbetare. Vi är också engagerade i att skapa en säker och positiv miljö för alla medarbetare genom ömsesidig respekt och tolerans.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den
akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Vi söker nu en amanuens som kommer att hjälpa till med datainsamling, inklusive assistans under MR-skanning med ultrahögt fält och hantering av forskningsdeltagare och patienter. Tjänsten innefattar också dataanalys och kvalitetsbedömning av beteende- och neuroimagingdata. Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som amanuens behöver man vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och aktivt studerande på institutionen/fakulteten.
Krav för anställningen är:
- Starkt intresse för kognitiv neurovetenskap, mänskligt minne, Alzheimers sjukdom och metoder (dataorganisation, dataanalys och statistik).
- Erfarenhet av att hantera forskningsdeltagare och patienter i forskning eller kliniskt sammanhang.
- Mycket bra kunskaper i engelska och svenska som modersmål.
- Erfarenhet av (f)MRI-skanning (7T).
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är engagerad, har god förmåga att arbeta i ett team och är flexibel. Du trivs med att arbeta med forskningsdeltagare i olika älders grupper och med patienter
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 5 månader. Omfattning 17, 5 % av heltid.
Tillträde den 1 mars eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av
anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från
LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra
anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i
Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. En anställning som amanuens får vara högst
50 % av full arbetstid och tidsbegränsad till högst ett år, sammanlagt max tre år.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Nicola Spotorno, forskare nicola.spotorno@med.lu.se
