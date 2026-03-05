Amanuens till avdelningen statistik och maskininlärning
Vi söker en amanuens inom datalogi till avdelningen statistik och maskininlärning.
Om jobbet
Vi söker en amanuens för arbete inom ett forskningsprojekt, arbetet som amanuens är på deltid. Arbetsuppgifter kommer bland annat vara att fortsätta med datakurering, modellutveckling, programmering och analys av resultat i forskningsprojektet.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
En anställning som amanuens kräver att den anställda bedriver studier vid Linköpings universitet. Arbetet utförs i huvudsak på plats.
Du måste ha kunskaper om dataanalyspipelines, maskininlärningsmetoder, djupinlärning och programmering i Python. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera samt en nyfikenhet för forskning. Det krävs att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Tjänsten är formellt placerad vid avdelningen för statistik och maskininlärning (STIMA) inom institutionen för datavetenskap. Vid STIMA bedriver vi forskning och utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Vi publicerar regelbundet gedigna bidrag på de bästa maskininlärningskonferenserna. STIMA kännetecknas av en modern syn på det statistiska ämnet, där probabilistiska modeller kombineras med beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning som tydligt integrerar de två ämnesområdena inom avdelningen.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på 2-3 månader under vårterminen 2026. Arbetets omfattning är upp till 37,5 % av heltid, enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
