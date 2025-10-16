Amanuens som SI-ledare i Historisk arkeologi: Grundkurs
2025-10-16
Amanuens som SI-ledare i Historisk arkeologi: Grundkurs
Vad är SI?
SI-PASS (Supplemental Instruction - Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, inklusive Lunds universitet.
Vi erbjuder
Som SI-ledare på en kurs på Humanistiska och teologiska fakulteterna är du anställd som amanuens på en av fakulteternas institutioner och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. En anställning som SI-ledare ger dig en inblick i den akademiska världen och förutom fördjupade ämneskunskaper och ledarskapserfarenhet får du även möjlighet att skapa professionella kontakter inom den aktuella institutionen och fakulteten. Du blir dessutom en del av ett världsomspännande nätverk som omfattar SI-ledare i ett antal länder världen över, med bland annat möjlighet att delta i internationella konferenser, liksom knyta internationella kontakter. Tidigare SI-ledare har visat sig vara mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att
Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne. Du kommer även att bjudas in till regelbundna metodhandledningsmöten som leds av SI-ansvarig metodhandledare.
Som SI-ledare anordnar du regelbundet SI-PASS för studenterna i den aktuella kursen. Genom att tillsammans diskutera begrepp och frågeställningar ur kursmaterialet kan studenterna således kollaborativt finna svar och lösningar, där du som SI-ledare tar rollen som diskussionsledare, bollplank och mentor, snarare än lärare.
I dina arbetsuppgifter som SI-ledare ingår i korthet att:
- förbereda, schemalägga och leda ett SI-PASS i det aktuella ämnet ett tillfälle i veckan
- registrera studenternas närvaro och skriva en reflektiv rapport efter varje SI-PASS
- regelbundet delta i SI-metodhandledningsmöten
- 1-2 gånger per termin ge feedback till andra SI-ledarkollegor efter observerat SI-PASS
- även andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid Lunds universitet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att:
- du är antagen till en utbildning vid Lunds universitet
- du har deltagit i SI-PASS som student (om det har erbjudits i de kurser du läst)
- du har själv läst och blivit godkänd på den aktuella kursen (ARKH21) eller motsvarande
- du ligger i fas med dina studier
- du är ansvarstagande, kommunikativ och samarbetsvillig
- du besitter goda språkkunskaper i det språk som kursen bedrivs på
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande för anställningen är att:
- du har mycket goda resultat i den relevanta kursen
- du har ledarskapserfarenhet
- du kan arbeta självständigt
- du har visat engagemang i dina studier
- du har visat engagemang i tidigare SI-deltagande
- du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-01-12 - 2026-06-07 och avser omfattningen 10% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan kan endast göras via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.
ska påvisa att du har läst den aktuella kursen samt att du är i fas med dina studier.
- Ditt antagningsbesked styrker att du är antagen till en utbildning på Lunds universitet för VT26. Om du vid ansökan saknar ditt antagningsbesked ansvarar du för att komplettera med det snarast möjligt.
- I ditt personliga brev motiverar du hur anställningen matchar dina meriter och kompetenser samt en kort reflektion över SI:s betydelse för studenterna.
Observera!
Om du blir erbjuden anställningen kommer det att skickas en kompletteringsfråga till den angivna mejladressen i din ansökan där en kopia på ditt pass alt. internationella ID (körkort godkänns ej) ska bifogas. Om du anställs kommer ditt anställningsbeslut att mejlas till den angivna mejladressen i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Institutionen för arkeologi och antikens historia
Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige och erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning.
Institutionen består av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi, vilka delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv.
Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter kombinerar ofta våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.
