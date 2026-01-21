Amanuens På Flyg Och Aeronautiska Vetenskaper/tfhs
2026-01-21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Trafikflyghögskolan (TFHS) är svenska statens enda civila flygskola.
Vi utbildar såväl civila piloter till MPL-certifikat i vår yrkeshögskoleutbildning till trafikflygare samt militära transport- specialflyg- och drönarpiloter. TFHS agerar under Lunds universitets Institution för Flyg och Aeronautiska Vetenskaper.
Verksamheten är förlagd till Campus Ljungbyhed där vi förutom att utbilda civila och militära piloter och drönarpiloter även bedriver forskning inom hållbart flyg, obemannat flyg och flygsäkerhet.
Nu söker vi en amanuens som vill vara en del av vårt administrativa team på flyg och aeronautiska vetenskaper. https://www.flyg.lth.se/Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Administration inför kursstart på Trafikflygarprogrammet
- Intyg till studenter
- ERASMUS-administration
- Administration av Examensbevis
- Arbeta med broschyrer & marknadsmaterial för Trafikflygarprogrammet
- LADOK-administration
- MYH-administration
- Förberedelser inför Examenshögtid
- Administration för Kompetensintyg för UAS-kurser
- Även andra arbetsuppgifter kan förekomma Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- mycket god adminstrativ förmåga
- mycket god organisationsförmåga
- förmåga att arbeta självständigt
- personliga egenskaper som krävs är samarbetsförmåga och noggrannhet
Meriterande för anställningen är:
- erfarenheter av tidigare administrativt arbete och arbete i Ladok-systemet
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-02-01 - 2027-01-31 och avser omfattning 20%.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.
Möjlighet till distansarbete finns.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
