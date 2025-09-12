Amanuens med uppdrag som studentambassadör på Juridiska fakulteten
2025-09-12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska institutionen söker en amanuens för arbete som studentambassadör under höstterminen 2025.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Som amanuens med uppdrag som studentambassadör är du anställd på avdelningen Utbildningsservice på Juridiska fakulteten och du kommer bland annat att utföra dessa arbetsuppgifter:
- Ansvara för skuggningar av presumtiva studenter.
- Ansvara för studiebesök av gymnasieskolor.
- Ordna bemanning till utbildningsmässor, inspirationsdagar och öppet hus.
- Sammankalla till ett möte per termin för fakultetens alla studentambassadörer.
- Ansvarig för informationsspridning av aktuell information till fakultetens övriga studentambassadörer.
- Mejlkontakt och zoom-möten med presumtiva studenter.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
- Är inskriven på juristprogrammet och har avslutat minst termin 2 med godkänt helkursbetyg från både termin 1 och 2.
Meriterande för anställningen är att du:
- Har tidigare erfarenhet av servicearbete.
- Har tidigare erfarenhet av att organisera och genomföra studiebesök.
- Har tidigare erfarenhet av att organisera och genomföra i skuggningar.
- Har tidigare varit anställd som studentambassadör på Juridiska fakulteten eller som central studentambassadör vid Lunds universitet.
- Har tidigare erfarenhet av att arbeta på utbildningsmässor.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad och påbörjas 2025-10-01 eller enligt överenskommelse och avslutas 2026-01-18 med möjlighet till förlängning en termin. Anställningen avser en omfattning på 10% av heltid och kommer att innebära arbete under vissa helger.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte överskrida 50%. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV (maximalt 1 sida) samt personligt brev (maximalt 1 sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Varmt välkommen med din ansökan!
Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.
Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se
